फ्रेंडशिप डे पर अपने सबसे दोस्तों के साथ इन जगहों का करें रुख, यादगार होगी यात्रा
क्या है खबर?
हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दोस्तों के बीच की दोस्ती को सेलिब्रेट करना है। इस साल यह 2 अगस्त को है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस दिन को खास बनाने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो तो आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताते हैं।
#1
मनाली
हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।
यहां आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच पैदल यात्रा कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त यहां आप सोलंग घाटी, हिडिम्बा देवी मंदिर, वशिष्ठ गांव, रोहतांग दर्रा, गर्म पानी के झरने, क्लब हाउस और मणाली संग्रहालय आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
यहां से आप लद्दाख और स्पीति घाटी की यात्रा भी कर सकते हैं।
#2
कूर्ग
कर्नाटक में स्थित कूर्ग को दक्षिण भारत का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह जगह कॉफी के बागानों के लिए मशहूर है।
यहां आकर आप तड़ियंदवाड़ा झरना, एबी फॉल्स, मडिकेरी किला, राजा की सीट, निकंदा, बौनी फॉल्स, मडिकेरी मंदिर, अब्बी फॉल्स, केरला बॉर्डर, कूर्ग नेशनल पार्क, मडिकेरी टैंक और मडिकेरी बाग आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
यहां आकर आप विभिन्न प्रकार की रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#3
दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग भी हिल स्टेशनों में से एक है। यह जगह चाय के बागानों, पर्वत चोटियों और हल्के ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है।
यहां आकर आप टाइगर हिल, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान, शांति स्तूप, बटाशिया लूप, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, दार्जिलिंग संग्रहालय, मार्गरेट्स लेक और गोरकनाथ मंदिर आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप यहां विभिन्न प्रकार की रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#4
माउंट आबू
राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है। यह जगह यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम के लिए जानी जाती है।
यहां आकर आप नक्की झील, टॉड रॉक, अचलेश्वर महादेव मंदिर, दत्तात्रेय मंदिर, गुरु शिखर, रानी वाव, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य, प्रवासिनी व्यास समाधि और बंजी जंपिंग आदि जगहों की सैर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त आप यहां पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, रैपलिंग और कैम्पिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं।
#5
कच्छ का रण
गुजरात में स्थित कच्छ का रण देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह जगह अपने सफेद रेगिस्तान के लिए मशहूर है। यहां हर साल जनवरी-फरवरी के महीने में 'रन उत्सव' का आयोजन किया जाता है।
इस उत्सव में आप विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां आकर आप कच्छ का किला, पुराने मंदिर, चंद्रताल, खावड़ा गांव, नारायण सरोवर, कच्छ का संग्रहालय और खजुराहो शैली के मंदिरों की सैर कर सकते हैं।