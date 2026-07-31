अपने दोस्तों के साथ इन जगहों का करें रुख

फ्रेंडशिप डे पर अपने सबसे दोस्तों के साथ इन जगहों का करें रुख, यादगार होगी यात्रा

लेखन अंजली 07:34 pm Jul 31, 202607:34 pm

क्या है खबर?

हर साल अगस्त के पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दोस्तों के बीच की दोस्ती को सेलिब्रेट करना है। इस साल यह 2 अगस्त को है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इस दिन को खास बनाने के लिए किसी ऐसी जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हो तो आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताते हैं।