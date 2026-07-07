ताजे फल बनाम सूखे मेवे

ताजे फल बनाम सूखे मेवे: जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प है बेहतर

लेखन अंजली 03:03 pm Jul 07, 202603:03 pm

क्या है खबर?

ताजे फल और सूखे मेवे दोनों ही हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, इनके पोषण में अंतर होता है। ताजे फल विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि सूखे मेवे में कैलोरी और चर्बी ज्यादा होती है। इस लेख में हम ताजे फलों और सूखे मेवों के बीच अंतर, इनके फायदे और रोजमर्रा के खाने में किसे शामिल करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे।