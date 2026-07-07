LOADING...
होम / खबरें / लाइफस्टाइल की खबरें / ताजे फल बनाम सूखे मेवे: जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प है बेहतर
ताजे फल बनाम सूखे मेवे: जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प है बेहतर
ताजे फल बनाम सूखे मेवे

ताजे फल बनाम सूखे मेवे: जानिए इनमें से कौन-सा विकल्प है बेहतर

लेखन अंजली
Jul 07, 2026
03:03 pm
क्या है खबर?

ताजे फल और सूखे मेवे दोनों ही हमारे खाने का अहम हिस्सा हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि, इनके पोषण में अंतर होता है। ताजे फल विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि सूखे मेवे में कैलोरी और चर्बी ज्यादा होती है। इस लेख में हम ताजे फलों और सूखे मेवों के बीच अंतर, इनके फायदे और रोजमर्रा के खाने में किसे शामिल करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे।

ताजे फल

ताजे फलों में मौजूद पोषण

ताजे फल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और पाचन को ठीक बनाए रखता है। ताजे फलों में फाइबर होता है, जो कब्ज से राहत दिलाने और पाचन को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा ताजे फल प्राकृतिक मिठास से भरे होते हैं, जो ऊर्जा देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं।

सूखे मेवे

सूखे मेवों में होती है अधिक कैलोरी

सूखे मेवे कैलोरी और चर्बी में ज्यादा होते हैं। इनमें पानी की मात्रा कम होती है, जिससे इनकी कैलोरी घनत्व बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, 100 ग्राम ताजे अंगूर में लगभग 70 कैलोरी होती हैं, जबकि 100 ग्राम किशमिश में लगभग 299 कैलोरी होती हैं। इस तरह सूखे मेवों का सेवन करने से शरीर में अधिक कैलोरी पहुंचती है, जो वजन बढ़ाने का कारण बन सकती है।

Advertisement

फायदे

ताजे फल और सूखे मेवों के फायदे

ताजे फल और सूखे मेवे दोनों ही विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। ताजे फल पाचन को सुधारने, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और त्वचा को निखारने में मदद करते हैं, वहीं सूखे मेवे दिल की सेहत को बेहतर बनाने, ऊर्जा देने और भूख को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। दोनों विकल्पों में पोषण के मामले में अंतर होता है।

Advertisement

चयन

ताजे फल बनाम सूखे मेवे: कौन-सा विकल्प है बेहतर?

ताजे फल और सूखे मेवे दोनों ही पौष्टिक विकल्प हैं, लेकिन इनमें से कौन-सा विकल्प बेहतर है, यह व्यक्ति की जरूरतों और स्वास्थ्य स्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आप वजन नियंत्रित करना चाहते हैं तो सीमित मात्रा में ही सूखे मेवे खाएं, वहीं सामान्य सेहत के लिए ताजे फल बेहतर होते हैं। इस तरह आप अपनी जरूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुन सकते हैं।

Advertisement