गमले में आसानी से उगाए जा सकते हैं ताजा कैलेंडुला के फूल, अपनाएं ये तरीके

कैलेंडुला के फूल को मैरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह फूल अपने सुंदर रंग और खुशबू के लिए मशहूर है। अगर आप अपने घर के गमले में ताजा कैलेंडुला के फूल उगाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए मददगार साबित होगा। हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बगीचे में खूबसूरत कैलेंडुला के फूल उगा सकते हैं और घर की सजावट कर सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें कैलेंडुला के फूल उगाने के लिए अच्छी मिट्टी चुनना जरूरी होता है। ऐसी मिट्टी चुनें, जिसमें पानी अच्छे से निकल सके और जो पोषक तत्वों से भरपूर हो। आप अपने गमले में जैविक खाद मिलाकर भी अच्छी मिट्टी बना सकते हैं। इससे पौधों को सभी जरूरी तत्व मिलेंगे और वे तेजी से बढ़ेंगे। ध्यान रखें कि मिट्टी न ज्यादा गीली हो और न ज्यादा सूखी, ताकि पौधे स्वस्थ रहें।

#2 बीज बोने का सही समय चुनें कैलेंडुला के बीज बोने का सही समय चुनना बहुत अहम है। आमतौर पर गर्मियों के अंत या बरसात की शुरूआत में बीज बोना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे पौधे को पर्याप्त नमी मिलती है और वे अच्छी तरह से विकसित होते हैं। अगर आप सर्दियों में बीज बो रहे हैं तो ध्यान रखें कि उन्हें धूप वाली जगह पर रखें, ताकि उन्हें पर्याप्त रोशनी मिल सके। इससे पौधे जल्दी और स्वस्थ तरीके से बढ़ते हैं।

#3 पौधों को पर्याप्त पानी दें पौधों को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा पानी न दें, क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। बेहतर होगा कि आप हर दिन थोड़ी मात्रा में पानी दें, ताकि मिट्टी हमेशा थोड़ी गीली रहे। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और जल्दी बढ़ेंगे। अगर मौसम गर्म है तो दिन में 2 बार पानी दें, लेकिन ठंडे मौसम में एक बार ही पर्याप्त होगा। इस तरह आपके कैलेंडुला के पौधे अच्छे से विकसित होंगे।

#4 धूप का ध्यान रखें कैलेंडुला के पौधों को अच्छी धूप की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें ऐसी जगह रखें, जहां उन्हें रोजाना कम से कम 6-8 घंटे की धूप मिले। सुबह की धूप सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यह पौधों को ऊर्जा देती है और उन्हें स्वस्थ रखती है। अगर आप गमले में पौधे उगा रहे हैं तो उन्हें खिड़की के पास या बालकनी में रखें, ताकि उन्हें पर्याप्त रोशनी मिल सके। इससे आपके कैलेंडुला के पौधे अच्छे से विकसित होंगे।