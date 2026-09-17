बार-बार यात्रा करने वाले लोग अपने पैरों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
बार-बार यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर पैरों की देखभाल करने का समय नहीं मिल पाता है। इसके कारण पैरों में दर्द, थकान और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस लेख में हम कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपनी यात्रा के दौरान भी अपने पैरों का ध्यान रख सकते हैं और उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं और पैरों की समस्याओं से बच सकते हैं।
#1
सही जूते पहनें
यात्रा के दौरान सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। जूते ऐसे होने चाहिए, जो आरामदायक हों और पैरों को पूरी तरह से सहारा दें।
ऊंची एड़ी या तंग जूते पहनने से बचें क्योंकि ये पैरों में दर्द और सूजन का कारण बन सकते हैं।
हमेशा ऐसे जूते चुनें, जो आपके पैरों के आकार के अनुसार फिट हों और उनमें पर्याप्त गद्दी हो ताकि लंबे समय तक चलने पर भी आराम महसूस हो।
#2
नियमित अंतराल पर आराम करें
लंबी यात्रा के दौरान नियमित अंतराल पर आराम करना जरूरी है।
अगर आप हवाई जहाज या ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो बीच-बीच में उठकर थोड़ा चलें या कुछ मिनट के लिए खड़े होकर शरीर को फैलाएं। इससे आपके पैरों में रक्त संचार बेहतर होगा और थकान कम होगी।
सड़क यात्रा करते समय भी हर एक घंटे बाद थोड़ी देर रुककर पैरों को आराम दें और उन्हें फैलाएं। इस तरह आप अपने पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं।
#3
शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखें
यात्रा के दौरान शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बहुत अहम है। पानी पीना न भूलें क्योंकि पानी की कमी भी पैरों में दर्द और थकान का कारण बन सकती है।
कोशिश करें कि आप यात्रा के दौरान भी पानी की बोतल अपने पास रखें और समय-समय पर पानी पीते रहें।
इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो आपके शरीर को तरोताजा रखेगा।
#4
पैरों की मालिश कराएं
यात्रा के बाद या यात्रा के दौरान पैरों की मालिश कराना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जिससे आपके थके हुए पैर आराम महसूस कर सकते हैं।
कई हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर पैरों की मालिश करने की मशीनें उपलब्ध होती हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने पैरों को तरोताजा कर सकते हैं।
अगर ये मशीनें उपलब्ध न हों तो किसी स्थानीय मालिश केंद्र में जाकर भी पैरों की मालिश करवा सकते हैं।
#5
पैरों की सफाई रखें
यात्रा के दौरान पैरों की सफाई पर खास ध्यान दें। अगर आप किसी नए शहर में हैं तो वहां के पानी से अपने पैरों को धोएं ताकि गंदगी दूर हो सके।
इसके अलावा यात्रा के दौरान अपने साथ हाथ साफ करने वाला सैनिटाइजर रखें ताकि जब भी आपको लगे कि आपके हाथ गंदे हो गए हैं तो तुरंत उन्हें साफ कर सकें।