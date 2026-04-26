फ्रांस का बेहतरीन डेजर्ट है क्लाफाउटिस, जिसे खाते ही मुंह में आ जाएगा पानी

क्लाफाउटिस फ्रांस का एक पारंपरिक मीठा व्यंजन है, जो खासकर गर्मियों में ही बनाया जाता है। यह एक सरल और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे चेरी या अन्य फलों के साथ बनाया जाता है। इस मीठे व्यंजन की खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह सभी उम्र के लोगों को पसंद आता है। आइए आज हम आपको फ्रेंच क्लाफाउटिस की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना बहुत आसान है।

सामग्रियां क्लाफाउटिस बनाने के लिए जरूरी सामग्री क्लाफाउटिस बनाने के लिए आपको साधारण के साथ-साथ कुछ खास सामग्री की भी जरूरत पड़ सकती है। ये सभी चीजें आपको आपकी रसोई या फिर पास की दुकान पर मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 250 ग्राम ताजा चेरी (बीज निकले हुए) या कोई अन्य फल, 3 चम्मच दही, 100 ग्राम चीनी, एक चम्मच वनीला एसेंस, 200 मिलीलीटर दूध, 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम मक्खन, एक चुटकी नमक और पिसी चीनी चाहिए होगी।

#1 ओवन को पहले से करें गर्म फ्रेंच क्लाफाउटिस को बनाने के लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म कर लें। इससे जब हम मिश्रण को ओवन में डालेंगे तो यह जल्दी और सही तरह से पक जाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप माइक्रोवेव का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ओवन सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। सही तापमान पर पकाने से मिठाई का स्वाद बेहतरीन हो जाएगा और यह अच्छे से पक जाएगी।

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#2 फल तैयार करें अगर आप चेरी का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें धोकर बीच से काट लें और बीज निकाल दें। अगर आप कोई अन्य फल का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें छोटे टुकड़ों में काट लें। फलों को काटने के बाद उन्हें एक तरफ रख दें, ताकि जब हमारा मिश्रण तैयार हो जाए तो हम तुरंत इन्हें उसमें शामिल कर सकें। इस तरह से फल तैयार करने से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

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#3 मिश्रण बना लें एक बड़े बर्तन में दही, चीनी, वनीला एसेंस, दूध, मैदा और नमक डालकर अच्छी तरह से मिलाएं, ताकि कोई गुठली न रह जाए। इस मिश्रण को तब तक मिलाते रहें, जब तक यह हल्का और फूला हुआ न हो जाए। अब तैयार मिश्रण को एक मक्खन लगी हुई बेकिंग डिश में डालें। इसके ऊपर तैयार किए गए फलों को समान रूप से फैलाएं, ताकि हर कोने में फल पहुंचे। इससे मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।