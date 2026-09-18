समय पर दवा लेना भूल जाते हैं? इन 5 तरीकों से रखें याद
क्या है खबर?
दवा समय पर लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कई लोग इसे भूल जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप दवा समय पर लेने की आदत डाल सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपनी दवा को नियमित रूप से ले सकेंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकेंगे।
#1
अलार्म लगाएं
अपने मोबाइल पर अलार्म सेट करें। यह एक बहुत ही आसान और असरदार तरीका है। आप दिन के अलग-अलग समय पर अलार्म लगा सकते हैं, जैसे सुबह, दोपहर और रात को।
अलार्म बजते ही आपको याद आ जाएगा कि आपको कौन सी दवा लेनी है।
इसके अलावा अगर आपके फोन में दवा लेने का कोई ऐप है, तो उससे भी मदद मिल सकती है। इससे आप नियमित रूप से दवा ले सकेंगे।
#2
दवा लेने का समय तय करें
एक निश्चित समय पर दवा लेने की आदत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह की दवा लेनी है, तो हर दिन उसी समय पर इसे लें।
इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल करें ताकि यह एक आदत बन जाए।
इसके अलावा दवा लेने का एक चार्ट बनाकर उसे अपने फ्रिज या दीवार पर लगाएं। इससे आपको हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नियमित रूप से दवा ले सकेंगे।
#3
परिवार से सहायता लें
अपने परिवार के सदस्यों से मदद लें कि वे आपको समय पर दवा लेने के लिए याद दिलाएं। आप उन्हें कह सकते हैं कि वे आपको हर दिन एक निश्चित समय पर कॉल करें या संदेश भेजें।
इसके अलावा अगर आपके घर में कोई और भी दवा ले रहा है तो उसके साथ ही दवा लें। इससे आपको नियमित रूप से दवा लेने की आदत पक्की हो जाएगी।
#4
दवा रखने का सही स्थान चुनें
अपनी दवाओं को एक ही जगह पर रखें, जैसे कि रसोई की अलमारी या बाथरूम की कैबिनेट। इससे आपको पता रहेगा कि कहां से दवा लेनी है और आप भूलेंगे नहीं।
अगर संभव हो तो दवाओं को छोटे डिब्बों में बांटकर रखें, जिससे हर दिन की खुराक आसानी से मिल सके।
इसके अलावा अगर आपके पास दवा लेने का कोई ऐप है तो उसमें भी दवा रखने का स्थान दर्ज करें।
#5
मोबाइल ऐप्स का उपयोग करें
आजकल कई ऐसे मोबाइल ऐप्स उपलब्ध हैं, जो आपकी दवा लेने की याद दिलाते हैं और आपको ट्रैक करने में मदद करते हैं।
इनमें से कुछ ऐप्स तो आपकी दवा खत्म होने पर नई दवा खरीदने का अलर्ट भी देते हैं।
इन सभी तरीकों को अपनाकर आप आसानी से अपनी दवा समय पर ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।