समय पर दवा लेना भूल जाते हैं? इन 5 तरीकों से रखें याद

एक निश्चित समय पर दवा लेने की आदत बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको सुबह की दवा लेनी है, तो हर दिन उसी समय पर इसे लें।

इसे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल करें ताकि यह एक आदत बन जाए।

इसके अलावा दवा लेने का एक चार्ट बनाकर उसे अपने फ्रिज या दीवार पर लगाएं। इससे आपको हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप नियमित रूप से दवा ले सकेंगे।