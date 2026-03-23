गर्मियों की छुट्टियों में गोवा के इन 5 समुद्र तटों का करें रुख, यादगार बनेगी यात्रा

गोवा अपने खूबसूरत समुद्र तटों और रंग-बिरंगी संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। गर्मियों की छुट्टियों में गोवा आकर आप न केवल आराम कर सकते हैं, बल्कि कई रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। इस लेख में हम आपको गोवा के 5 सबसे खूबसूरत समुद्र तटों के बारे में बताएंगे, जहां आप अपनी छुट्टियों का भरपूर मजा ले सकते हैं।

#1 कालाचेना बीच कालाचेना बीच गोवा का एक छिपा हुआ खजाना है, जो अपनी साफ-सुथरी रेत और नीले पानी के लिए मशहूर है। यह स्थान परिवार संग समय बिताने या दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए बेहतरीन है। यहां आप पानी में उड़ने वाली नाव और छोटी नाव की सवारी जैसी मजेदार गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां के आसपास कई छोटे खाने-पीने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।

#2 अगोंडा बीच अगोंडा बीच गोवा का एक शांतिपूर्ण स्थान है, जो अपने सफेद रेत और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यह स्थान उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो भीड़-भाड़ से दूर शांति में समय बिताना चाहते हैं। यहां आप सूर्योदय या सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, जो आपके मन को सुकून देगा। इसके अलावा यहां योग और ध्यान करने वालों के लिए भी कई विकल्प उपलब्ध हैं।

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#3 पालोलेम बीच पालोलेम बीच गोवा का सबसे खूबसूरत समुद्र तट माना जाता है। यहां का पानी नीला और साफ है, जो इसे स्वर्ग जैसा बनाता है। इस बीच पर आप डॉल्फिन देखने का मौका पा सकते हैं, जो एक यादगार अनुभव हो सकता है। इसके अलावा यहां के आसपास कई खाने-पीने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। यहां का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण और आरामदायक है।

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#4 बेनालिम बीच बेनालिम बीच गोवा का एक कम भीड़ वाला स्थान है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहां का पानी साफ और शांत है, जो इसे परिवार संग समय बिताने के लिए बेहतरीन बनाता है। इस बीच पर आप सूर्योदय या सूर्यास्त का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, जो आपके मन को सुकून देगा। इसके अलावा यहां के आसपास कई खाने-पीने के स्थान हैं, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।