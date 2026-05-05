मानसून के दौरान पहनें सही फुटवियर, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

मानसून के दौरान बारिश के पानी से नंगे पैर या खुले जूते पहनकर चलने से पैरों में संक्रमण और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इस मौसम में ऐसे फुटवियर पहनने चाहिए, जो पैरों को पूरी तरह ढकें और आरामदायक भी हों। आइए आज हम आपको मानसून के दौरान फुटवियर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं, जिससे आप अपने पैरों को संक्रमण और फंगल इंफेक्शन से सुरक्षित रख सकें।

#1 वॉटरप्रूफ फुटवियर चुनें मानसून में ऐसे फुटवियर पहनने चाहिए, जो पानी से सुरक्षित रखें। इसके लिए रबर या वॉटरप्रूफ मैटेरियल वाले जूते या सैंडल्स का चयन करें। यह न केवल आपके पैरों को गीला होने से बचाएंगे, बल्कि आपको फिसलने से भी रोकेंगे। इसके अलावा बारिश के दौरान कच्चे रास्तों पर चलने से बचें और हमेशा साफ-सुथरे रास्तों पर ही चलें। इससे आपके पैरों को संक्रमण और फंगल इंफेक्शन जैसी समस्याओं से बचाया जा सकेगा।

#2 फ्लिप-फ्लॉप्स से बचें मानसून के दौरान फ्लिप-फ्लॉप्स पहनने से बचें क्योंकि ये गंदगी और कीटाणुओं को आसानी से अपने अंदर खींच सकते हैं, जिससे आपके पैरों में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा फ्लिप-फ्लॉप्स में फिसलने की संभावना भी अधिक होती है, जो चोट का कारण बन सकती है। इसलिए मानसून में ऐसे फुटवियर चुनें, जो पूरे पैर को ढकें और आरामदायक भी हों। इसके लिए आप स्नीकर्स या एंकल-बूट्स का चयन कर सकते हैं।

Advertisement

#3 हल्के रंग के फुटवियर खरीदें मानसून के दौरान हल्के रंग के फुटवियर चुनना बेहतर होता है क्योंकि गहरे रंग के फुटवियर में गंदगी अधिक दिखाई देती है, जिससे उन्हें बार-बार साफ करना पड़ता है। हल्के रंग के फुटवियर में गंदगी कम दिखाई देती है और इन्हें साफ करना भी आसान होता है। इसके अलावा हल्के रंग के फुटवियर पहनने से आपको बारिश के पानी में फिसलने की संभावना भी कम होती है।

Advertisement

#4 हवा लगने वाले फुटवियर चुनें मानसून के दौरान ऐसे फुटवियर चुनें, जो हवा को पास होने दें। इस मौसम में नमी और पसीने के कारण पैरों में दुर्गंध हो सकती है, इसलिए ऐसे फुटवियर चुनें, जो आपके पैरों को ताजा बनाए रखें। इसके लिए आप लेदर या कैनवास वाले फुटवियर का चयन कर सकते हैं। ये फुटवियर न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि आपके पैरों को ताजगी भी प्रदान करते हैं।