मानसून में पैरों की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, रहेंगे स्वस्थ

मानसून के दौरान बारिश का पानी गंदगी और कीटाणुओं को अपने साथ लाता है, जो पैरों को संक्रमण और फंगल इंफेक्शन के जोखिम में डाल सकते हैं। इसके अलावा बारिश के कारण ज्यादा नमी के कारण पैरों में पसीना आ सकता है, जिससे दुर्गंध या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप मानसून के दौरान अपने पैरों की उचित देखभाल करें। आइए आज हम आपको पैरों की देखभाल से संबंधित कुछ जरूरी बातें बताते हैं।

#1 रोजाना धोएं अपने पैर फंगल इंफेक्शन से बचने के लिए अपने पैरों को रोजाना किसी एंटीसेप्टिक या एंटी-फंगल साबुन से धोएं। इससे न केवल आपके पैर साफ रहेंगे, बल्कि कीटाणुओं का खतरा भी कम होगा। इसके अलावा अपने पैरों को हर दिन दो बार धोएं और उन्हें अच्छी तरह से सुखाएं, खासतौर से उंगलियों के बीच के हिस्से को अच्छे से सुखाना न भूलें क्योंकि नमी वहां जमा हो सकती है, जिससे फंगल इंफेक्शन हो सकता है।

#2 सही जुराबें पहनें मानसून के दौरान ऐसे जुराबें पहनें, जो पसीने को सोखने वाले और आरामदायक हों। सूती जुराबे सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये हवा को पारित होने देते हैं और पसीने को सोखते हैं। अगर आप सिंथेटिक जुराबे पहनते हैं तो वे पसीने को नहीं सोखते और इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा गीले जुराबों को जल्दी बदल दें क्योंकि इससे भी फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

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#3 सही जूते चुनें मानसून के दौरान ऐसे जूते चुनें, जो पानी को अंदर आने से रोकें और पैरों को गंदगी और कीटाणुओं से बचाएं। रबर या वाटरप्रूफ जूते सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये पानी को अंदर आने से रोकते हैं। इसके अलावा अपने जूतों को हर दिन साफ करें और उन्हें अच्छी तरह से सूखने दें। गीले जूतों को न पहनें क्योंकि इससे फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है।

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#4 नमी बनाए रखें अपने पैरों को नमी देने के लिए रोजाना मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। खासतौर से तलवों और एड़ियों पर ध्यान दें क्योंकि ये हिस्से अक्सर सूखे और फटे होते हैं। अच्छे परिणाम के लिए सोने से पहले मॉइस्चराइजर लगाएं और इसे रात भर छोड़ दें। इसके अलावा अपने पैरों की नियमित मालिश करें, जिससे रक्त संचार बढ़ेगा और त्वचा मुलायम होगी। ऐसा करने से आपके पैर स्वस्थ और आकर्षक दिखेंगे।