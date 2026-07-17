फ्लाइट में भूलकर भी न ले जाएं खाने की ये चीजें, हो सकती है परेशानी
क्या है खबर?
अधिकतर लोग लंबी उड़ानों के दौरान अपनी पसंदीदा चीजें खाने के लिए ले जाते हैं। हालांकि, कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से उड़ान के दौरान कई सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और कई को ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों से अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। आइए ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।
#1
फल और सब्जियां
अधिकतर लोग फल और सब्जियों को अपनी खाने की सूची में शामिल करते हैं और इन्हें अपनी लंबी उड़ान के लिए ले जाते हैं।
हालांकि, ऐसा नहीं करना चाहिए। खासतौर से ऐसे फल और सब्जियां, जो जल्दी खराब हो जाएं या जिनका छिलका न उतारा जा सके।
अगर आप ऐसा कुछ खाते हैं तो इन फल और सब्जियों की गंध उड़ान के दौरान अधिक महसूस हो सकती है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
#2
सूप और ग्रेवी
सूप का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी लंबी उड़ान के लिए ले जाने वाले हैं तो ऐसा न करें।
केबिन बैगेज में 100 मिली से ज्यादा मात्रा वाले सूप और ग्रेवी ले जाने की मनाही होती है। इसमें करी, दाल और पतली ग्रेवी जैसी चीजें शामिल हैं।
ये चीजें यात्रा के दौरान गिर सकती हैं और तेज गंध पैदा कर सकती हैं।
#3
डिप और चटनी
कई लोग अपनी लंबी उड़ान के दौरान डिप और चटनी ले जाते हैं, लेकिन इनका सेवन भी फ्लाइट में करना ठीक नहीं होता है।
हमस, दही, पीनट बटर और मुलायम चीज जैसी चीजों को अर्ध-तरल माना जाता है। अगर आपके कैरी ऑन बैग में इनकी मात्रा 100 मिली से ज्यादा है, तो इन्हें फेंक दिया जाएगा।
ऐसा इसलिए, क्योंकि इनके गिरने का डर रहता है, जिससे कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं।
#4
डेयरी उत्पाद
डेयरी उत्पाद ले जाने की इजाजत तो होती है। हालांकि, खाने की चीज किस रूप में है (ठोस या तरल) और आपकी मंजिल वाले देश के कस्टम नियम क्या हैं, इसके आधार पर आपको सख्त नियमों का पालन करना होगा।
सख्त चीज और पाउडर वाला दूध बेझिझक ले जाया जा सकता है। दूध, दही, सॉफ्ट चीज और मक्खन जैसी चीजें स्टैंडर्ड सिक्योरिटी नियमों के दायरे में आती हैं और इन्हें 100 मिली की मात्रा में ले जाया जा सकता है।