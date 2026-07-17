फ्लाइट में न खाएं ये चीजें

फ्लाइट में भूलकर भी न ले जाएं खाने की ये चीजें, हो सकती है परेशानी

लेखन सयाली 06:25 pm Jul 17, 202606:25 pm

क्या है खबर?

अधिकतर लोग लंबी उड़ानों के दौरान अपनी पसंदीदा चीजें खाने के लिए ले जाते हैं। हालांकि, कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। दरअसल, कुछ खाद्य पदार्थों के सेवन से उड़ान के दौरान कई सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और कई को ले जाने की अनुमति भी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुछ खाद्य पदार्थों से अन्य यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। आइए ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।