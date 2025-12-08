मुंह की स्वच्छता के लिए फायदेमंद हैं ये 5 चीजें, जरूर खाएं

मुंह की देखभाल के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो वास्तव में मुंह की देखभाल के लिए बहुत जरूरी होती हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मुंह की देखभाल के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनके फायदों को नहीं जानते हैं। आइए उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं।

#1 पालक पालक एक ऐसी हरी पत्तेदार सब्जी है, जो आयरन, फाइबर, विटामिन-K, विटामिन-C, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ये सभी पोषक तत्व मिलकर दांतों को मजबूती देने के साथ-साथ दांतों की सड़न, दांतों की संवेदनशीलता और मसूड़ों से खून आने की समस्या को दूर कर सकते हैं। लाभ के लिए पालक को सलाद या सब्जी के रूप में खा सकते हैं। पालक के अन्य फायदे भी हैं।

#2 दही दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया मुंह के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसके अलावा दही में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस दांतों के लिए फायदेमंद होते हैं। ये दोनों पोषक तत्व दांतों की ऊपरी परत को मजबूती प्रदान करते हैं। लाभ के लिए रोजाना एक कटोरी दही का सेवन करें। दही के अन्य फायदे भी हैं।

#3 गाजर गाजर में मौजूद फाइबर दांतों की सफाई करने का काम करता है। गाजर का सेवन करने से आपके मुंह में लार की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे दांतों पर एसिड का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा गाजर का सेवन मुंह के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह मुंह में मौजूद कीटाणुओं को दूर करने में मदद कर सकती है। गाजर के अन्य फायदे भी हैं।

#4 अजवाइन अजवाइन न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद कर सकती है, बल्कि यह मुंह की देखभाल के लिए भी लाभदायक है। अजवाइन में थाइमोल नामक पदार्थ मौजूद होता है, जो दांतों के दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा थाइमोल सूजन को दूर कर सकता है। लाभ के लिए खाने के बाद अजवाइन को मुंह में डालकर चबाएं और उसे निगल जाएं।