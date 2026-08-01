सावन के दौरान इन खाद्य पदार्थों का नहीं करना चाहिए सेवन, हो सकते हैं नुकसानदायक
क्या है खबर?
हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सावन का महीना पूरे साल का सबसे शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान लोग कई धार्मिक अनुष्ठान और व्रत भी रखते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ खाने-पीने की चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव के प्रिय नहीं माने जाते हैं और इनका सेवन सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है।
#1
प्याज और लहसुन
प्याज और लहसुन, दोनों ही ऐसी चीजें हैं, जिनका सेवन सावन के दौरान करने से बचना चाहिए।
हिंदू कहानियों के अनुसार, इनका उपयोग तामसिक भोजन के रूप में किया जाता है और ये देवी-देवताओं को अर्पित नहीं किए जा सकते हैं।
इसलिए, सावन के दौरान इनका सेवन करने से बचना चाहिए। इनके स्थान पर अदरक, हरी मिर्च और धनिया का उपयोग कर सकते हैं, जो स्वाद को भी बेहतरीन बना देते हैं।
#2
हरी पत्तेदार सब्जियां
वैसे तो हरी पत्तेदार सब्जियां बेहद पौष्टिक होती हैं। हालांकि, सावन के दौरान इन्हें खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है।
मानसून के दौरान ज्यादा नमी और सीलन की वजह से हरी सब्जियों में छिपे हुए कीड़े, गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से फंस जाते हैं।
इन्हें आप अनजाने में खा लेते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। इनकी जगह पर आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, जिनमें पत्ते न हों।
#3
मसूर दाल
सावन के दौरान मसूर दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू कहानियों के अनुसार, यह भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि मसूर दाल से कोई सेहत संबंधी समस्या हो जाती है, लेकिन शिवजी को भोग लगाना शुभ नहीं माना जाता है।
इसलिए, इस दौरान मसूर दाल का सेवन करने से बचना चाहिए। आप इसकी जगह अन्य प्रकार की दाल खा सकते हैं।
#4
बैंगन
मसूर दाल की तरह बैंगन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है, इसलिए सावन में इसका सेवन भी नहीं करना चाहिए।
यह एक ऐसी सब्जी है, जो गैस की समस्या भी खड़ी कर सकती है। बारिश के मौसम में अक्सर इसमें छोटे कीड़े या कीटाणु लग जाते हैं और पारंपरिक रूप से इसे व्रत के लिए अशुद्ध माना जाता है।
ऐसे में इसे और टमाटर को भी खाने से परहेज करना चाहिए।