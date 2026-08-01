सावन में न खाएं ये खाद्य पदार्थ

सावन के दौरान इन खाद्य पदार्थों का नहीं करना चाहिए सेवन, हो सकते हैं नुकसानदायक

लेखन सयाली 10:38 am Aug 01, 202610:38 am

क्या है खबर?

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सावन का महीना पूरे साल का सबसे शुभ और पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान लोग कई धार्मिक अनुष्ठान और व्रत भी रखते हैं। हालांकि, इस दौरान कुछ खाने-पीने की चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव के प्रिय नहीं माने जाते हैं और इनका सेवन सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है।