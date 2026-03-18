ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक हैं ये 5 चीजें, डाइट में करें शामिल

ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दिल की बीमारियों और स्ट्रोक जैसे जोखिम को बढ़ा सकता है। इसे नियंत्रित करने के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। कुछ खाने की चीजों में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं।

#1 केले का सेवन करें केले में पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को संतुलित करता है, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। रोजाना एक या दो केले खाने से शरीर को जरूरी पोटेशियम मिलता है, जो दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसके अलावा केले में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है।

#2 ओट्स खाएं ओट्स में एक खास प्रकार का फाइबर होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यह फाइबर शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और धमनियों को साफ रखता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है। इसके अलावा ओट्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व भी दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से ओट्स खाने से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है।

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#3 लहसुन खाएं लहसुन में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो एंटी-ऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। ये तत्व रक्त वाहिकाओं को चौड़ा करते हैं, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। इसके अलावा लहसुन का नियमित सेवन दिल की बीमारियों के जोखिम को भी कम करता है। लहसुन में मौजूद अन्य पोषक तत्व भी दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

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#4 पालक खाएं पालक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जो रक्त वाहिकाओं को चौड़ा कर रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा पालक में पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। पालक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और अन्य पोषक तत्व भी दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए इसे अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है।