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दोपहर में थकान महसूस होती है? इसे कम करने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ
दोपहर की थकान कम करने वाले खाद्य पदार्थ

दोपहर में थकान महसूस होती है? इसे कम करने में मदद कर सकते हैं ये खाद्य पदार्थ

लेखन सयाली
Jun 30, 2026
10:05 am
क्या है खबर?

दोपहर के समय थकान महसूस करना आम है, खासकर अगर आपने सुबह से ही कोई मेहनत का काम किया हो। यह थकान आपके काम करने की क्षमता और दिमागी स्पष्टता को प्रभावित कर सकती है। सही खान-पान से आप इस थकान को कम कर सकते हैं और ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे, जो आपको प्राकृतिक रूप से ऊर्जा देंगे और आपकी थकान को दूर करेंगे।

#1

केला

केला पोटेशियम, विटामिन-B6 और विटामिन-C से भरपूर होता है, जो आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास और फाइबर भी आपकी ऊर्जा को स्थिर बनाए रखने में मदद करते हैं। दोपहर के नाश्ते में एक केला खाने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी थकान कम होगी। यह एक आसान और पौष्टिक विकल्प होता है, जिसे आप कहीं भी आसानी से खा सकते हैं।

#2

बादाम

बादाम में प्रोटीन, फाइबर और अच्छे फैट होते हैं, जो आपको लंबे समय तक तृप्त रखते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और तनाव को कम करता है। दोपहर के समय कुछ बादाम खाने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी थकान कम होगी। यह एक पौष्टिक स्नैक है, जिसे आप आसानी से कहीं भी खा सकते हैं।

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#3

हरी सब्जियां

पालक, ब्रोकोली और मेथी जैसी हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये सब्जियां आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं और आपको तरोताजा महसूस कराती हैं। दोपहर के भोजन में हरी सब्जियों का सेवन करने से आपकी थकान कम होगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे। हरी सब्जियों का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और आपकी थकान को दूर करने में मदद करता है।

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#4

दही

दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और तनाव कम करता है। दोपहर के समय एक कटोरी दही खाने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और थकान कम होगी। दही का नियमित सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और आपकी ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। यह एक पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप आसानी से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं।

#5

पानी

पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी भी थकान का कारण बन सकती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। अगर आपको साधा पानी उबाऊ लगता है तो उसमें नींबू का रस या कुछ पुदीने की पत्तियां मिलाकर पी सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर को पानी से भरपूर रखेगा, बल्कि आपकी त्वचा को भी निखार देगा और आपकी थकान को दूर करेगा।

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