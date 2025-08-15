दूध से लेकर मक्का तक: जानिए वे 5 खाद्य पदार्थ, जिनसे हो सकती है एलर्जी

एलर्जी एक ऐसी समस्या है, जो किसी भी समय और किसी भी व्यक्ति को हो सकती है। इसके लिए कई चीजें जिम्मेदार होती हैं, जिनमें खाने की चीजें भी शामिल हैं। कई बार कुछ खाने की चीजों के सेवन से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे एलर्जी हो जाती है। आइए आज हम आपको पांच ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनसे सबसे ज्यादा लोगों को एलर्जी होती है।

#1 दूध दूध कई पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है, लेकिन इसमें मौजूद प्रोटीन और लैक्टोज कई लोगों के लिए एलर्जी का कारण बन सकते हैं। इससे त्वचा पर खुजली, लाल धब्बे और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा दूध के कारण सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो इसके अन्य विकल्प जैसे बादाम का दूध, सोया का दूध या ओट्स का दूध का सेवन करें।

#2 मूंगफली मूंगफली में प्रोटीन, चर्बी और विटामिन्स होते हैं, लेकिन इसके कारण भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। मूंगफली के सेवन से सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द और सूजन जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको मूंगफली से एलर्जी है तो आप इसके अन्य विकल्प जैसे बादाम, अखरोट या काजू का सेवन कर सकते हैं। इनसे भी आपको भरपूर प्रोटीन, चर्बी और विटामिन्स मिल सकते हैं।

#3 अनाज अनाज में ग्लूटेन नामक एक ऐसा प्रोटीन होता है, जो कुछ लोगों के लिए एलर्जी का कारण बन सकता है। ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोगों को अनाज के सेवन से पेट में दर्द, सूजन और गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ग्लूटेन से एलर्जी वाले लोगों को पेट में भारीपन और अनियमित दस्त की समस्या भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो अनाज का सेवन न करें।

#4 सोया सोया प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, फिर भी इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। सोया से एलर्जी वाले लोगों को इसके सेवन से त्वचा पर खुजली, लाल धब्बे और सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा सोया के कारण सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। अगर आपको सोया से एलर्जी है तो इसके अन्य विकल्पों का सेवन करें।