बढ़ रहा गर्मी का प्रकोप, आयुष मंत्रालय ने इन 12 चीजों को खाने का दिया सुझाव

देशभर में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने लू की चेतावानी जारी की है। इसी बीच आयुष मंत्रालय ने हल्के कपड़े पहनने, घर से ज्यादा बाहर न निकलने समेत 12 ऐसी खान-पान की चीजों का सेवन करने की सलाह दी हैं, जो गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाव करने में मदद कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि आयुष मंत्रालय ने किन 12 चीजों का सेवन करने की सलाह दी है।

#1, #2 छाछ और नारियल पानी का सेवन रख सकता है हाइड्रेट छाछ: प्रोबायोटिक्स से भरपूर छाछ पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं, जो इसे प्राकृतिक रूप से हाइड्रेट करते हैं। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड गर्मी के मौसम में होने वाली थकान और सीने की जलन से राहत दिलाता है। नारियल पानी: इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर नारियल पानी डिहाइड्रेशन से बचाता है और शरीर से निकले तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है।

#3, #4 नींबू आधारित पेय और नींबू पनाका दे सकते हैं शरीर को ठंडक नींबू आधारित पेय: नींबू आधारित पेय शरीर में तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और भीषण गर्मी में शरीर को ठंडा रखते हैं। नींबू पनाका: यह पारंपरिक आयुर्वेदिक ठंडा पेय नींबू, पानी, प्राकृतिक मीठे पदार्थों और इलायची और जीरा जैसे मसालों से बनाया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, पाचन क्रिया में सुधारने और तुरंत हाइड्रेशन प्रदान करने में मदद कर सकता है।

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#5, #6 आम्रा पनाका और चिंचा पनाका है आयुर्वेदिक पेय आम्रा पनाका: कच्चे आम, पानी, मसालों और गुड़ या चीनी से बना यह आयुर्वेदिक पेय शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है और आवश्यक पोषक तत्व और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रदान करता है। यह शरीर में तरल पदार्थों की कमी को पूरा करता है। चिंचा पनाका: इमली, पानी, प्राकृतिक मीठे पदार्थों और हल्के मसालों से बना यह ठंडा पेय एक आयुर्वेदिक औषधि है। यह बेहद ताजगी भरा, हाइड्रेटिंग और शरीर को तुरंत ठंडा करने वाला होता है।

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#7, #8 तरबूज और खरबूजा होते हैं पानी से भरपूर फल तरबूज: तरबूज में लगभग 92 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और ऊर्जा स्तर को स्थिर रखने के लिए बेहतरीन है। यह विटामिन-C, विटामिन-A, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। खरबूजा: खरबूजे में 90 प्रतिशत पानी होता है। यह नमी बनाए रखने में सहायक होता है और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है।

#9, #10 खीरा और नींबू का सेवन गर्मी की समस्याओं से कर सकता है बचाव खीरा: पानी से भरपूर खीरा शरीर को हाइड्रेट करता है और पसीने से निकले तरल पदार्थों की भरपाई करता है। यह फाइबर से भी भरपूर होता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। नींबू: खाने-पीने की चीजों में नींबू मिलाने से तुरंत ताजगी और नमी मिलती है। इसके अतिरिक्त यह फल लू और हीट स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने में भी मदद कर सकता है इसलिए इसका सेवन किसी भी तरह से जरूर करें।