फूड प्रोसेसर और मिक्सी में से कौन-सा उपकरण है बेहतर? जानिए इनके बीच का अंतर

रसोई के लिए फूड प्रोसेसर और मिक्सी दोनों ही उपकरण काफी उपयोगी हैं। हालांकि, इनके इस्तेमाल के मामले में कई लोगों को दुविधा रहती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या फूड प्रोसेसर मिक्सर से बेहतर होता है? अगर हां, तो क्यों? आइए आज हम आपको दोनों उपकरणों के बीच के अंतर और इनके फायदे समेत अन्य महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है।

अंतर फूड प्रोसेसर और मिक्सी के बीच का अंतर फूड प्रोसेसर एक खास उपकरण है, जो सब्जियों को काटने, पीसने, कदूकस करने, मिश्रण करने और यहां तक कि रस निकालने में मदद कर सकता है। इसमें कई तरह के अटैचमेंट होते हैं, जो अलग-अलग कामों के लिए उपयुक्त होते हैं। दूसरी ओर मिक्सी मुख्य रूप से दालों, मसालों और सूखे मेवों को पीसने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मिक्सी का उपयोग कच्चे पत्तेदार सब्जियों का जूस बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

फायदे फूड प्रोसेसर के फायदे फूड प्रोसेसर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कई अलग-अलग काम कर सकता है। उदाहरण के लिए आप इसे सब्जियों को काटने, कदूकस करने, पीसने, मिश्रण करने और आटा गूंथने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कई तरह के अटैचमेंट का उपयोग करके अलग-अलग काम कर सकते हैं, जो मिक्सर में संभव नहीं है। इसलिए अगर आप एक उपकरण से कई काम करना चाहते हैं तो फूड प्रोसेसर आपके लिए बेहतर है।

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फायदे मिक्सी के फायदे मिक्सी का मुख्य उपयोग दालों, मसालों और सूखे मेवों को पीसने के लिए किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कच्चे पत्तेदार सब्जियों का जूस बनाने और कुछ अन्य कामों के लिए भी कर सकते हैं। आजकल बाजार में कई तरह की मिक्सी उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ में जूसर अटैचमेंट भी होता है, जो जूस निकालने में मदद करता है। इसके अलावा मिक्सी की कीमत भी फूड प्रोसेसर की तुलना में कम होती है।

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कमियां फूड प्रोसेसर की कमियां फूड प्रोसेसर की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसकी कीमत मिक्सी की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसर को साफ करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें कई अलग-अलग अटैचमेंट होते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है। इसके अलावा अगर आप इसे ज्यादा तेज गति पर चलाते हैं तो इससे खाना कच्चा रह सकता है।