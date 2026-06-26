फोनियो: सुपरग्रेन है ये अनाज, जानिए इसके इस्तेमाल के 5 तरीके
क्या है खबर?
फोनियो एक खास अनाज है, जो पश्चिम अफ्रीका में उगाया जाता है। इसे 'बायो-फोर्टिफाइड फूड' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन, जिंक और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फोनियो की खासियत यह है कि यह ग्लूटेन से मुक्त होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है। आइए आज हम आपको फोनियो के इस्तेमाल के कुछ अनोखे तरीके बताते हैं।
#1
सलाद में मिलाएं
फोनियो को सलाद में मिलाना एक बेहतरीन तरीका है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले फोनियो को पानी में उबालें, फिर इसे ठंडा करें और इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे खीरा, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च डालें। इसके बाद इसमें नींबू का रस, जैतून का तेल और नमक मिलाएं। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर और जरूरी विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है।
#2
मिठाई के रूप में प्रयोग करें
फोनियो से आप स्वादिष्ट मिठाई भी बना सकते हैं। इसके लिए फोनियो को दूध या पानी में पकाएं और उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। यह मिश्रण ठंडा होने पर खाएं। यह मिठाई न केवल मीठी है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर भी शामिल होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह मिठाई ग्लूटेन से भी मुक्त होती है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है।
#3
सूप में डालें
फोनियो को सूप में डालना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले सब्जियों को उबालकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें फोनियो डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं और मसाले डालकर स्वादिष्ट बनाएं। ेफोनियो का यह सूप न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।
#4
पुलाव या बिरयानी तैयार करें
पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन पेस्ट और मसालों को तेल में भून लें, फिर इसमें धोकर भिगोया हुआ फोनियो डालें और पानी मिलाकर पकने दें। यह पुलाव या बिरयानी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर भी शामिल होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह व्यंजन ग्लूटेन से मुक्त भी होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है।
#5
नाश्ते के रूप में खाएं
फोनियो से नाश्ता बनाना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले बेसन, चावल का आटा और फोनियो को मिलाकर आटा गूंथ लें, फिर छोटे-छोटे गोले बनाकर तल लें। इस प्रकार फोनियो नाश्ता तैयार हो जाएगा, जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। इस प्रकार फोनियो कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपकी डाइट भी संतुलित रहेगी और स्वादिष्ट भी मिलेगी।