फोनियो: सुपरग्रेन है ये अनाज, जानिए इसके इस्तेमाल के 5 तरीके

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मिठाई के रूप में प्रयोग करें

फोनियो से आप स्वादिष्ट मिठाई भी बना सकते हैं। इसके लिए फोनियो को दूध या पानी में पकाएं और उसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाएं। यह मिश्रण ठंडा होने पर खाएं। यह मिठाई न केवल मीठी है बल्कि इसमें प्रोटीन और फाइबर भी शामिल होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा यह मिठाई ग्लूटेन से भी मुक्त होती है, जिससे यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जिन्हें ग्लूटेन से एलर्जी होती है।