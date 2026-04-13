घर पर बेकरी स्टाइल फ्रेंच रोल बनाने के लिए करें इन रेसिपी का पालन, बनेंगे स्वादिष्ट

फ्रेंच रोल एक स्वादिष्ट और मुलायम ब्रेड है, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ खास सामग्री और थोड़ा धैर्य चाहिए होता है। इस लेख में हम आपको फ्रेंच रोल बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके आप भी एक प्रोफेशनल बेकरी शेफ की तरह फ्रेंच रोल बना सकते हैं।

#1 सामग्री जुटाएं फ्रेंच रोल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता होगी। इसमें मैदा, पानी, दूध, चीनी, नमक और खमीर शामिल हैं। मैदा को अच्छे से छान लें, ताकि उसमें कोई भी गांठ न रहे। पानी और दूध को हल्का गर्म कर लें, ताकि उसमें खमीर अच्छी तरह से मिल सके। चीनी को भी पानी में घोल लें। इन सभी चीजों को तैयार करके एक साथ मिलाने के लिए तैयार हो जाएं।

#2 आटा गूंधना सीखें फ्रेंच रोल के लिए आटा गूंधना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले सभी चीजों को एक बड़े बर्तन में डालकर अच्छे से मिलाएं, फिर हाथों से गूंधना शुरू कर दें। आटे को कम से कम 10-15 मिनट तक गूंधना चाहिए, ताकि वह चिकना और मुलायम हो सके। अगर आटा चिपचिपा लगे तो थोड़ा मैदा डालकर गूंधें। अच्छे से गूंधे हुए आटे से ही फ्रेंच रोल मुलायम और स्वादिष्ट बनेंगे।

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#3 आटे को फूलने दें गूंधे हुए आटे को एक साफ बर्तन में डालकर ऊपर से थोड़ा तेल लगाएं, ताकि वह सूखा न हो, फिर इसे एक गीले कपड़े से ढक दें। अब इसे कम से कम 2 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें, ताकि यह अच्छे से फूल जाए। गर्म स्थान पर रखने से आटा जल्दी फूलता है। जब आटा डबल हो जाए तो समझ जाएं कि वह अच्छे से फूल चुका है और अब इसे बेलकर रोल बनाना शुरू करें।

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#4 रोल बनाना सीखें फूल चुके आटे को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें, फिर हर हिस्से को गोल या लंबा आकार देकर रोल बनाएं। रोल बनाते समय ध्यान रखें कि इनके किनारे अच्छे से बंद हों, ताकि बेकिंग के दौरान वे खुलें नहीं। रोल बनाने के बाद इन्हें थोड़ी देर के लिए फिर से फूलने दें, ताकि वे हल्का फूल जाएं। इससे रोल में हवा मिलेगी और वे बेकिंग के दौरान अच्छे से पकेंगे।