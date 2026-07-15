पुरानी जींस को एप्रन में बदलने के लिए अपनाएं ये आसान तरीका

अब एप्रन के ऊपर गले का हिस्सा बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक गोलाकार आकार बनाएं, जो आपकी गर्दन के आकार के अनुसार हो।

इसके बाद ध्यान से काटें ताकि गले का हिस्सा साफ-सुथरा बने। आप चाहें तो गले के चारों ओर थोड़ा सा कपड़ा जोड़ सकते हैं ताकि यह और भी आरामदायक बने।

गले का हिस्सा बनाते समय ध्यान रखें कि यह आपके गले पर ठीक से बैठे और किसी भी तरह की असुविधा न हो।