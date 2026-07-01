कूलर की सफाई के लिए अपनाएं ये आसान तरीका, मिलेगी ठंडक
क्या है खबर?
गर्मी का मौसम आते ही कूलर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हालांकि, अगर कूलर गंदा हो जाता है तो इससे न सिर्फ इसकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कूलर की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कूलर की सफाई से जुड़े कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कूलर को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं।
#1
कूलर के फिल्टर को साफ करें
कूलर के फिल्टर को साफ करना सबसे पहला कदम है। इसके लिए आपको फिल्टर को निकालना होगा और उसे पानी से धोना होगा। अगर फिल्टर बहुत गंदा हो गया है तो आप उसे हल्के साबुन और ब्रश से भी साफ कर सकते हैं। इससे फिल्टर की धूल और गंदगी हट जाएगी और कूलर की हवा भी साफ होगी। साफ किए हुए फिल्टर को अच्छे से सूखाने के बाद ही वापस कूलर में लगाएं।
#2
पानी की टंकी को साफ करें
कूलर की पानी की टंकी भी बहुत जरूरी होती है। इसमें समय-समय पर पानी डालना और उसे साफ करना जरूरी है। इसके लिए टंकी को खोलकर उसमें मौजूद पानी को फेंके और टंकी की दीवारों को ब्रश से रगड़े। अगर टंकी में जिद्दी दाग लगे हुए हैं तो आप हल्के साबुन का उपयोग कर सकते हैं। साफ किए हुए पानी को अच्छे से सूखाने के बाद ही वापस कूलर में डालें।
#3
पंखे की सफाई करें
कूलर के पंखे पर धूल जमना आम बात है, लेकिन इससे कूलर की ठंडक पर असर पड़ता है। पंखे को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे निकालें और फिर उसे ब्रश या कपड़े से पोछें। अगर पंखा बहुत गंदा हो गया है तो आप उसे पानी और हल्के साबुन से धो सकते हैं। इसके बाद पंखे को अच्छे से सूखा कर वापस कूलर में लगा दें ताकि वह सही तरीके से काम करे।
#4
बाहरी हिस्से की सफाई करें
कूलर के बाहरी हिस्से को भी नजरअंदाज न करें। इसके लिए आप एक गीला कपड़ा लें और उससे पूरे कूलर के बाहरी हिस्से को पोछें। अगर कहीं दाग लगे हुए हैं तो उन्हें हल्के साबुन और पानी से साफ करें। इसके अलावा आप कूलर के पंखों के आस-पास और नीचे की सतह को भी साफ कर सकते हैं ताकि कूलर पूरी तरह से साफ हो जाए। इससे कूलर की सफाई पूरी होगी।
#5
मोटर की सफाई भी है जरूरी
कूलर की मोटर भी जरूरी होती है, इसलिए इसे भी साफ करना जरूरी है। मोटर को साफ करने के लिए सबसे पहले उसे बंद कर दें। इसके बाद मोटर के ऊपर जमा धूल-मिट्टी को ब्रश से साफ करें। अगर मोटर बहुत गंदी हो गई है तो आप उसे पानी और हल्के साबुन से धो सकते हैं। मोटर को साफ करने के बाद उसे कुछ देर धूप में सुखाने के लिए छोड़ दें।