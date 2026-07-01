कूलर की सफाई का तरीका

कूलर की सफाई के लिए अपनाएं ये आसान तरीका, मिलेगी ठंडक

लेखन अंजली 06:00 am Jul 01, 202606:00 am

क्या है खबर?

गर्मी का मौसम आते ही कूलर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हालांकि, अगर कूलर गंदा हो जाता है तो इससे न सिर्फ इसकी काम करने की क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कूलर की नियमित सफाई बहुत जरूरी है। आइए आज हम आपको कूलर की सफाई से जुड़े कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने कूलर को लंबे समय तक ठीक रख सकते हैं।