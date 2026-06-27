दक्षिण कोरिया के फ्लफी मोची पैनकेक खा कर दिल हो जाएगा खुश, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
दक्षिण कोरिया के फ्लफी मोची पैनकेक सोशल मीडिया पर हर तरफ छा रहे हैं। यह एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें बड़े आकार वाले गोल पैनकेक के अंदर क्रीम या फलों वाली फिलिंग की जाती है। इन पैनकेक की खासियत यह है कि ये बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं, जिससे हर कोई इन्हें पसंद करता है। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो दक्षिण कोरिया जाने की जरूरत नहीं। इस रेसिपी के जरिए इसे घर पर ही बना लें।
सामग्री
फ्लफी मोची पैनकेक के लिए जरूरी सामग्री
इन फूले हुए और मुलायम मोची पैनकेक को बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत हो सकती है। इसके लिए आपको एक कप चावल का आटा, 2-3 बड़े चम्मच चीनी, एक चौथाई चम्मच नमक, एक कप पानी और 2 बड़े चम्मच तेल या मक्खन चाहिए होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा फ्लेवर, जैसे कि वनीला या चॉकलेट भी मिला सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
घोल
घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, चीनी और नमक डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करें। ध्यान रखें कि घोल में गाठें न हों, ताकि पैनकेक मुलायम बने। अगर आपको घोल बहुत गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा और पानी डालें। इसके बाद इस घोल को 10-15 मिनट तक ढककर छोड़ दें, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं।
पैनकेक
पैनकेक सेकें
अब गैस पर एक नॉन-स्टिक तवा गर्म करें और उसमें थोड़ा-सा तेल या मक्खन फैलाएं। इसके बाद एक बड़ा चम्मच भरकर घोल तवे पर डालें। इसे हल्का-सा फैलाएं और पैनकेक की परत को मोटा ही रहने दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक इसे सेंकें। इसी तरह सभी पैनकेक तैयार कर लें। अब इन पैनकेक के बीच वाले हिस्से में अपनी पसंद की फिलिंग भरें और ऊपर से और बैटर डालकर सेंक लें।
सजावट
सजावट और परोसने का तरीका
इन फ्लफी मोची पैनकेक को सजाने के लिए आप ताजे फल, जैसे स्ट्रॉबेरी, केला या ब्लूबेरी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनमें थोड़ी-सी व्हीप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर से कुछ बारीक कटे हुए सूखे मेवे भी छिड़क सकते हैं, जो इनका स्वाद बढ़ाएंगे। अब तैयार फ्लफी मोची पैनकेक को अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खाएं और इस बेहतरीन व्यंजन का आनंद लें।