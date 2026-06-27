कोरियाई फ्लफी मोची पैनकेक की रेसिपी

दक्षिण कोरिया के फ्लफी मोची पैनकेक खा कर दिल हो जाएगा खुश, आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 10:40 am Jun 27, 202610:40 am

क्या है खबर?

दक्षिण कोरिया के फ्लफी मोची पैनकेक सोशल मीडिया पर हर तरफ छा रहे हैं। यह एक ऐसा व्यंजन है, जिसमें बड़े आकार वाले गोल पैनकेक के अंदर क्रीम या फलों वाली फिलिंग की जाती है। इन पैनकेक की खासियत यह है कि ये बहुत ही हल्के और मुलायम होते हैं, जिससे हर कोई इन्हें पसंद करता है। अगर आप इन्हें खाना चाहते हैं तो दक्षिण कोरिया जाने की जरूरत नहीं। इस रेसिपी के जरिए इसे घर पर ही बना लें।