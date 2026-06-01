पर्शियन दही सूप गर्मी में पेट को रखेगा ठंडा, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

पर्शियन दही सूप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप गर्मी के दौरान खान-पान में शामिल कर सकते हैं। यह सूप न केवल आपके खाने का मजा बढ़ाएगा, बल्कि आपके पेट को ठंडा भी करेगा। इसमें दही का उपयोग किया जाता है, जो प्रोटीन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। आइए आज हम आपको इस सूप की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे आप कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।

सामग्री पर्शियन दही सूप बनाने के लिए जरूरी चीजें पर्शियन दही सूप बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इनमें एक लीटर ताजा दही, 2 कप पानी, बर्फ के टुकड़े, आधा कप किशमिश, 2 पर्शियन खीरे, आधा कप कूटे हुए अखरोट, पुदीना, पार्स्ले, धनिया, बेजिल, नमक, एक चम्मच सूखी पुदीने की पत्तियां और 2 चम्मच पर्शियन गुलाब की सूखी पंखुड़ियां शामिल हैं। आप इस सूप को पर्शिया की पारंपरिक लवश या पीटा ब्रेड के साथ पी सकते हैं।

#1 दही को फेंट लें पर्शियन दही सूप बनाने के लिए सबसे पहले दही को एक बड़े बर्तन में बर्फ के साथ फेंट लें, ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। इस प्रक्रिया से दही हल्का और मलाईदार हो जाएगा, जिससे सूप का स्वाद बढ़ जाएगा। फेंटने के लिए आप हाथ या फिर किसी मथनी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह तैयार किया हुआ दही सूप के लिए बिल्कुल सही रहेगा और इससे सूप का स्वाद भी बहुत अच्छा आएगा।

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#2 अन्य सामग्रियां मिलाएं एक बार जब दही की स्थिरता ठीक हो जाए तो उसमें नमक डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें सूखे गुलाब की पंखुड़ियां और सूखे पुदीना की पत्तियों को हाथों से मीसकर मिला दें। इसी दौरान खीरे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और दही वाले मिश्रण में डालकर मिला दें। इसके बाद इसमें अखरोट और किशमिश भी शामिल करें और सभी सामग्रियों को एकसार करने के लिए अच्छी तरह से मिला लें।

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