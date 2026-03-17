मुंह में घुल जाने वाला स्वादिष्ट ट्रेस लेचेस केक बनाने के लिए अपनाएं ये आसान रेसिपी

ट्रेस लेचेस एक लैटिन अमेरिकी केक है, जो 3 प्रकार के दूध से बनता है। यह अपनी अनोखी मिठास और मलाईदार बनावट के कारण बहुत लोकप्रिय है। इस केक को खास मौकों पर बनाया जाता है, लेकिन आप इसे रोजमर्रा के खाने में भी शामिल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको इस केक की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी सरल है। यह केक इतना मुलायम होता है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है।

#1 केक का मिश्रण तैयार करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में दही को फेंट लें, फिर उसमें चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें वेनिला एसेंस और मैदा डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक चिकना घोल तैयार करें। इसके बाद इस घोल को एक चिकने बर्तन में डालें और इसे पहले से गर्म ओवन में 30-35 मिनट तक बेक करें। जब केक सुनहरा भूरा हो जाए तो उसे बाहर निकालकर ठंडा होने दें।

#2 दूध का मिश्रण बनाएं केक के लिए दूध का मिश्रण तैयार करने के लिए एक पैन में गाढ़ा दूध, सामान्य दूध और मलाई को मध्यम आंच पर गर्म करें। इसे अच्छे से मिलाते रहें, ताकि कोई गाठें न बने। जब यह मिश्रण हल्का गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें। इस मिश्रण में आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर भी मिला सकते हैं।

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#3 केक को भिगोएं जब आपका दूध का मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे बेक किए हुए केक के ऊपर डालें। केक को अच्छी तरह से भिगो दें, ताकि दूध का मिश्रण पूरे केक में समा जाए। इसे कम से कम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें या रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। इससे केक पूरी तरह से दूध के स्वाद से भर जाएगा और उसकी बनावट बहुत ही नरम और गीली हो जाएगी।

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#4 टॉपिंग तैयार करें केक की टॉपिंग के लिए सबसे पहले मलाई को फेंटें, जब तक कि वह गाढ़ी न हो जाए। फिर इसमें थोड़ा-सा गाढ़ा दूध मिलाएं। अब इस मिश्रण को केक पर सजाएं और ऊपर से थोड़ा-सा दालचीनी पाउडर छिड़क दें। आप चाहें तो इसमें कुछ ताजे फल जैसे स्ट्रॉबेरी या कीवी भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपका ट्रेस लेचेस केक परोसने के लिए तैयार है।