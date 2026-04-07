की-लाइम पाई बनाने के लिए अपनाएं ये आसान रेसिपी, स्वाद होता है लाजवाब

की-लाइम पाई एक स्वादिष्ट और ताजगी भरी मिठाई है। यह मिठाई खासतौर पर गर्मियों में बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि इसका खट्टा-मीठा स्वाद गर्मी को कम करने में मदद करता है। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और इसके सभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। इस लेख में हम आपको की-लाइम पाई बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर भी इसे बना सकते हैं और अपने परिवार का आनंद ले सकते हैं।

#1 सबसे पहले तैयार करें क्रस्ट की-लाइम पाई का क्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको बिस्किट को पीसकर पाउडर बना लेना चाहिए। इसके लिए आप 10-12 बिस्किट को मिक्सी में पीस लें। फिर इस पाउडर में थोड़ा-सा पिघला हुआ मक्खन मिलाएं, ताकि यह गाढ़ा हो सके। अब इस मिश्रण को एक पाई टिन में डालकर अच्छे से फैलाएं और चम्मच से दबाकर समतल करें, ताकि पाई का बेस तैयार हो सके। इसके बाद इसे ओवन में हल्का सुनहरा होने तक बेक करें।

#2 इस तरह तैयार करें फिलिंग फिलिंग के लिए सबसे पहले दही को फेंट लें। एक बड़े बर्तन में दही, गाढ़ा दूध और नींबू का रस मिलाएं। इसमें थोड़ा-सा नींबू का छिलका भी कद्दूकस करके डालें, ताकि मिठाई को और भी खुशबूदार बनाया जा सके। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें, ताकि सभी चीजें अच्छी तरह से मिल जाएं। अब इस मिश्रण को पहले से बेक किए हुए पाई क्रस्ट पर डालकर फिर से 10-15 मिनट तक बेक करें।

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#3 टॉपिंग बनाने का तरीका पाई की टॉपिंग के लिए सबसे पहले एक पैन में थोड़ी चीनी और पानी डालकर गर्म करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें , ताकि वह अच्छी तरह सेट हो जाए। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे पाई पर डालें और कुछ देर फ्रिज में रखने दें, ताकि टॉपिंग जम जाए। इसके बाद आपकी की-लाइम पाई तैयार हो जाएगी। इसे काटकर टुकड़ों में बांटकर परोसें।

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