घर पर ही बनाएं बेकरी जैसा स्वादिष्ट और फ्लेकी क्रोइसेंट, जानिए इसकी रेसिपी

क्रोइसेंट एक लोकप्रिय बेकरी उत्पाद है, जो अपने अनोखे आकार और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह आमतौर पर मक्खन और दूध से बनाया जाता है और बेकरी या कैफे में ही मिलता है। क्या आप जानते हैं कि इसे घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है? इस लेख में हम आपको एक सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों के लिए स्वादिष्ट और फ्लेकी क्रोइसेंट बना सकते हैं।

सामग्री क्रोइसेंट के लिए जरूरी चीजें क्रोइसेंट बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा फिलिंग भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि चॉकलेट, बादाम का पाउडर या जैम आदि। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप एक बेहतरीन आटा तैयार कर सकते हैं, जिसे बार-बार इस्तेमाल किया जा सकता है और कई दिन तक रखा जा सकता है।

आटा आटा तैयार करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, दूध, पिघला हुआ मक्खन, चीनी और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण में खमीर डालकर अच्छे से गूंध लें, ताकि एक मुलायम आटा बन जाए। इस आटे को 10-15 मिनट तक अच्छे से गूंधने के बाद इसे एक सूती कपड़े से ढककर 2 घंटे के लिए गर्म स्थान पर रख दें, ताकि यह फूलकर दोगुना हो जाए। जब आपका आटा फूल जाए तो इसे हल्का-सा मसलकर हवा निकाल दें।

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रोल रोल तैयार करें फूलने के बाद आटे को 2 बराबर भागों में बांट लें और हर भाग को बेलकर उसमें थोड़ा-सा मक्खन लगाएं। अब इसे त्रिकोण के आकार में काट लें और फिर इसे रोल करते हुए क्रोइसेंट का आकार दें। ध्यान रखें कि किनारों पर थोड़ा-सा पानी लगाकर सील करें, ताकि यह खुल न सके। इसी तरह सभी भागों से रोल तैयार कर लें। आप एक के बजाय कई लेयर में भी इसे बना सकते हैं।

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