होली से पहले त्वचा और बालों की देखभाल करने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली
Mar 02, 2026
06:36 pm
क्या है खबर?

होली का त्योहार रंगों से भरा होता है, लेकिन रंगों के साथ-साथ त्वचा और बालों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। होली के रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होता है। यहां हम आपको कुछ आसान उपाय बता रहे हैं, जिनसे आप होली के रंगों से अपनी त्वचा और बालों की सुरक्षा कर सकते हैं।

त्वचा की गहराई से करें सफाई

होली से पहले त्वचा को अच्छे से साफ करना जरूरी है ताकि रंगों का असर कम हो। इसके लिए आप मुलायम ब्रश या दस्ताने का उपयोग कर हल्के हाथों से रगड़ें। इसके बाद गुनगुने पानी से नहाएं और फिर ठंडे पानी से त्वचा को धो लें। इससे त्वचा की गंदगी निकल जाएगी और रंगों का असर कम होगा।

त्वचा पर लगाएं नारियल का तेल

नारियल का तेल त्वचा को मुलायम बनाने के साथ-साथ उसे रंगों से बचाने में भी मदद करता है। होली से पहले अपनी त्वचा पर नारियल का तेल अच्छे से लगाएं। अगर चाहें, तो इसमें कुछ बूंदें विटामिन-ई का तेल मिलाकर भी लगा सकते हैं। यह त्वचा को नमी प्रदान करेगा और रंगों के असर को कम करेगा।

बालों को तेल लगाएं

बालों को रंगों से बचाने के लिए तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए सरसों के तेल, जैतून के तेल या फिर नारियल के तेल से बालों की जड़ों पर मालिश करें। मालिश के बाद बालों को ढीले बन में बांध लें और 30 मिनट बाद हल्के शैंपू से धो लें। इससे बालों को रंगों का नुकसान कम होगा।

इन चीजों के इस्तेमाल से रंगों से रह सकते हैं सुरक्षित  

रंगों से त्वचा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं। होली से पहले चेहरे पर दही, हल्दी और बेसन का लेप लगाएं। होली वाले दिन हाथों और पैरों पर जैतून का तेल या फिर एलोवेरा जेल लगाएं। बालों में नारियल का तेल लगाकर उन्हें सुरक्षित रखें। इन उपायों से आप होली के रंगों के असर को कम कर सकते हैं और त्वचा को सुरक्षित रख सकते हैं।

