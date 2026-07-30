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पालतू जानवर के बालों से फर्नीचर को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
पालतू जानवर के बालों से फर्नीचर को बचाने के तरीके

पालतू जानवर के बालों से फर्नीचर को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली
Jul 30, 2026
06:31 pm
क्या है खबर?

पालतू जानवरों से प्यार करने वाले लोग अक्सर उन्हें अपने घर का हिस्सा मानते हैं। हालांकि, पालतू जानवरों के बाल फर्नीचर पर चिपक जाते हैं, जिससे घर की सफाई करना मुश्किल हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने फर्नीचर को पालतू बालों से बचा सकते हैं और घर की सफाई भी आसान हो जाएगी।

#1

नियमित रूप से सफाई करें

फर्नीचर से पालतू बाल हटाने के लिए नियमित रूप से सफाई करना बहुत जरूरी है। हफ्ते में कम से कम दो बार सफाई करें ताकि बाल फर्नीचर पर जमा न हों।

इसके लिए आप सफाई के उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खासतौर पर पालतू बालों को साफ करने के लिए होते हैं।

इससे न केवल फर्नीचर साफ रहेगा, बल्कि आपके पालतू जानवरों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा।

#2

कपड़ा ढकें

फर्नीचर को पालतू बालों से बचाने का एक आसान तरीका है कि आप उन पर कपड़ा ढक दें। बाजार में पालतू बालों को रोकने वाले खास कपड़े मिलते हैं, जिन्हें आप अपने सोफे या कुर्सियों पर फैला सकते हैं।

यह न केवल फर्नीचर को सुरक्षित रखता है बल्कि इसे साफ करना भी आसान हो जाता है।

इसके अलावा आप इन कपड़ों को धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सफाई का काम भी सरल हो जाता है।

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#3

ब्रश का करें इस्तेमाल

फर्नीचर से पालतू बाल हटाने के लिए आप एक नरम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तरीका खासतौर पर लकड़ी या धातु के फर्नीचर के लिए अच्छा रहता है।

ब्रश से हल्के हाथों से फर्नीचर पर घुमाएं, इससे बाल आसानी से निकल जाएंगे और फर्नीचर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा।

इस तरीके से आप अपने फर्नीचर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और पालतू जानवरों के बालों से होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं।

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#4

लिंट रोलर का करें प्रयोग

लिंट रोलर एक छोटा सा उपकरण होता है, जिसे आप आसानी से अपने हाथों में लेकर फर्नीचर पर चला सकते हैं। यह रोलर खासतौर पर कपड़ों और फर्नीचर से पालतू बाल हटाने के लिए बनाया जाता है।

इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है और यह तुरंत ही बालों को साफ कर देता है।

लिंट रोलर का प्रयोग करके आप अपने घर को साफ-सुथरा रख सकते हैं और पालतू जानवरों के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी।

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