पालतू जानवर के बालों से फर्नीचर को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके

फर्नीचर को पालतू बालों से बचाने का एक आसान तरीका है कि आप उन पर कपड़ा ढक दें। बाजार में पालतू बालों को रोकने वाले खास कपड़े मिलते हैं, जिन्हें आप अपने सोफे या कुर्सियों पर फैला सकते हैं।

यह न केवल फर्नीचर को सुरक्षित रखता है बल्कि इसे साफ करना भी आसान हो जाता है।

इसके अलावा आप इन कपड़ों को धोकर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सफाई का काम भी सरल हो जाता है।