ट्रेन में होने वाली मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए अपनाएं ये तरीके

कई लोगों को ट्रेन में यात्रा करते समय मोशन सिकनेस का सामना करना पड़ता है, जिससे उल्टी, चक्कर आना और बेचैनी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह स्थिति खासकर उन लोगों के लिए अधिक चुनौतीपूर्ण होती है, जो ट्रेन की तेज गति और झटकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। हालांकि, कुछ आसान और प्रभावी उपायों को अपनाकर इस समस्या से बचा जा सकता है। आइए आज हम आपको इस समस्या से बचने के लिए कुछ असरदार तरीके बताते हैं।

#1 यात्रा से पहले कुछ खाएं यात्रा से पहले कुछ हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। इससे पेट भरा हुआ महसूस होगा और उल्टी की संभावना कम होगी। अदरक या पुदीने की चाय भी पी सकते हैं, जो पेट को आराम देती है। इसके अलावा अगर संभव हो तो यात्रा के दौरान कुछ नमकीन या खट्टी टॉफी का सेवन करें। इससे आपके पेट में गैस नहीं बनेगी और आप आरामदायक महसूस करेंगे।

#2 आरामदायक सीट चुनें ट्रेन में बैठने की सीट का चयन करते समय आरामदायक विकल्प चुनें। खिड़की के पास बैठना बेहतर होता है, क्योंकि इससे आपको बाहर का दृश्य देखने को मिलता है और आपका ध्यान भटकता रहता है। अगर संभव हो तो ऊपरी या मध्य बर्थ चुनें, जिससे आपको अधिक स्थिरता महसूस हो। इसके अलावा सीट बेल्ट पहनना न भूलें ताकि आप सुरक्षित रहें और किसी भी झटके का असर कम हो।

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#3 गहरी सांस लें जब भी आपको ट्रेन में मोशन सिकनेस महसूस हो तो गहरी सांस लें। यह तरीका आपके शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है और आपके दिमाग को शांत करता है। इसके लिए अपनी आंखें बंद करें और धीरे-धीरे नाक से सांस अंदर लें, फिर मुंह से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अधिक आरामदायक महसूस करेंगे। गहरी सांस लेने से आपका शरीर भी संतुलित रहेगा और आप यात्रा का आनंद ले सकेंगे।

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#4 अदरक का सेवन करें अदरक एक प्राकृतिक उपाय है, जो मोशन सिकनेस को कम करने में मदद करता है। अदरक की चाय या अदरक के टुकड़े चबाने से पेट को आराम मिलता है और उल्टी की संभावना कम होती है। आप अदरक के कैंडीज भी ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होते हैं। अदरक का सेवन करने से आपके शरीर को ताजगी मिलती है और आप यात्रा का आनंद ले सकेंगे। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है।