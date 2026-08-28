घर पर स्ट्रीट स्टाइल उत्तपम बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, बनेगा स्वादिष्ट
क्या है खबर?
उत्तपम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए बेहतरीन विकल्प है। उत्तपम को बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल का घोल तैयार किया जाता है, जिसे सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप सड़क किनारे मिलने वाले उत्तपम को घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।
स्टेप-1
उत्तपम के लिए घोल तैयार करने का तरीका
उत्तपम के लिए घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कप चावल और आधा कप उड़द की दाल को 5-6 घंटे तक पानी में भिगोएं।
इसके बाद इन दोनों सामग्रियों को मिक्सी में पीसकर घोल बना लें। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो, बल्कि थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए ताकि उत्तपम अच्छे से सेट हो सकें।
आप चाहें तो इस घोल में थोड़ा-सा दही भी मिला सकते हैं, जिससे उत्तपम और भी स्वादिष्ट हो जाएगा।
स्टेप-2
सब्जियों को काटें
उत्तपम में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां आपकी पसंद पर निर्भर करती हैं। आमतौर पर इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मटर का उपयोग किया जाता है।
इन सभी सब्जियों को बारीक काट लें ताकि वे अच्छे से घोल में मिल सकें और हर काट पर समान रूप से फैल सकें। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी डाल सकते हैं जैसे कि पालक, मशरूम या कॉर्न आदि।
स्टेप-3
उत्तपम को सेंकने का तरीका
अब तवे को गर्म करके उस पर थोड़ा तेल फैलाएं, फिर उस पर एक कटोरी घोल डालकर फैलाएं। इसके बाद इसके ऊपर सब्जियों को भी समान रूप से फैलाएं।
उत्तपम को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंके। इसी तरह पूरे घोल से उत्तपम तैयार कर लें। इन्हें गर्मागर्म ही परोसें ताकि इनका स्वाद बेहतरीन बना रहे।
स्टेप-4
उत्तपम को परोसने का तरीका
उत्तपम को गर्मागर्म परोसना बहुत जरूरी है ताकि इसका असली स्वाद बना रहे। आप इसे नारियल की चटनी या टमाटर की चटनी के साथ परोस सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे सांभर के साथ भी खा सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।
इस तरह आप आसानी से घर पर ही स्ट्रीट स्टाइल उत्तपम बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश रख सकते हैं।