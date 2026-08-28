घर पर स्ट्रीट स्टाइल उत्तपम बनाने का तरीका

घर पर स्ट्रीट स्टाइल उत्तपम बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, बनेगा स्वादिष्ट

लेखन अंजली 05:35 pm Aug 28, 202605:35 pm

क्या है खबर?

उत्तपम एक स्वादिष्ट और सेहतमंद दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। यह नाश्ते या हल्के भोजन के लिए बेहतरीन विकल्प है। उत्तपम को बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल का घोल तैयार किया जाता है, जिसे सब्जियों और मसालों के साथ पकाया जाता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप सड़क किनारे मिलने वाले उत्तपम को घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।