घर पर चटपटा स्ट्रीट स्टाइल मूंग दाल चीला बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
चीला एक लोकप्रिय भारतीय व्यंजन है, जिसे आमतौर पर नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। यह पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ बनाने में आसान भी है। हालांकि, क्या आपने कभी स्ट्रीट स्टाइल मूंग चीला चखा है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको इसका तरीका बताते हैं, जिससे आप घर पर भी स्ट्रीट वाला मजा ले सकें।
स्टेप-1
मूंग दाल को भिगोकर पीसें
स्ट्रीट स्टाइल मूंग चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें। इससे दाल नरम हो जाएगी और इसे पीसना आसान हो जाएगा। सुबह दाल को छानकर मिक्सी में बारीक पीस लें।
अगर आपको पतला चीला पसंद है तो थोड़ा पानी डालकर पीसें, लेकिन अगर आप मोटा चीला पसंद करते हैं तो बिना पानी डाले ही पीसें। इसके बाद तैयार मिश्रण को एक बड़े कटोरे में निकाल लें।
स्टेप-2
मसाले मिलाएं
अब दाल के पीसे हुए मिश्रण में थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा डालकर अच्छे से मिलाएं।
आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं। इससे चिल्ले को एक अलग ही स्वाद मिलेगा।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर थोड़ा समय के लिए छोड़ दें ताकि सारे मसाले एक साथ मिल जाएं और चीला में पूरी तरह से स्वाद आ जाए।
स्टेप-3
भरवां मिश्रण तैयार करें
स्ट्रीट स्टाइल मूंग चीला के लिए भरवां मिश्रण भी जरूरी होता है, जो चीला को खास बनाता है।
इसके लिए एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें थोड़ा नमक, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डालकर मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से पकने दें ताकि सभी सब्जियां नरम हो जाएं और उनका स्वाद अच्छे से मिल जाए।
स्टेप-4
चीलें को भरकर सेंकें
अब बारी आती है चीले को भरने की। इसके लिए पहले एक तवे को गर्म करें, फिर उस पर थोड़ा तेल लगाएं।
अब तवे पर एक बड़ा चम्मच दाल वाला मिश्रण फैलाएं और उसके ऊपर तैयार भरवां मिश्रण रखें। इसके बाद इसे हल्का सा दबाकर गोल आकार दें। दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।
इसी तरह सभी चीले तैयार करें और उन्हें गर्मागर्म परोसें।
स्टेप-5
चीलों के साथ परोसने वाली चटनी
स्ट्रीट स्टाइल मूंग चीला बनाने में जितना मजा आता है, उतना ही इसका साथ देने वाली चटनी भी जरूरी होती है।
इसके लिए एक छोटे से बर्तन में ताजा नारियल, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा-सा इमली का पेस्ट डालकर पीस लें।
अगर आपको खट्टा ज्यादा पसंद है तो उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं।
इस तरह आपकी चटनी तैयार हो जाएगी, जो चीला के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी।