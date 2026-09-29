घर पर चटपटा स्ट्रीट स्टाइल मूंग दाल चीला बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

स्ट्रीट स्टाइल मूंग चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को रातभर पानी में भिगो दें। इससे दाल नरम हो जाएगी और इसे पीसना आसान हो जाएगा। सुबह दाल को छानकर मिक्सी में बारीक पीस लें।

अगर आपको पतला चीला पसंद है तो थोड़ा पानी डालकर पीसें, लेकिन अगर आप मोटा चीला पसंद करते हैं तो बिना पानी डाले ही पीसें। इसके बाद तैयार मिश्रण को एक बड़े कटोरे में निकाल लें।