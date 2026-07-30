प्रेशर कुकर में बनाए जा सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल मोमोज, अपनाएं ये तरीका
क्या है खबर?
आजकल मोमोज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। स्ट्रीट पर मिलने वाले मोमोज की बात ही निराली होती है। अगर आप भी स्ट्रीट स्टाइल मोमोज के फैन हैं और सोचते हैं कि इन्हें घर पर नहीं बनाया जा सकता तो ऐसा नहीं है। आज हम आपको स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं, जिसे आप प्रेशर कुकर में आसानी से बना सकते हैं।
सामग्रियां
मोमोज के लिए जरूरी सामग्रियां
2 कप मैदा, 1/2 कप पत्ता गोभी (बारीक कटा हुआ), 1/2 कप गाजर (बारीक कटी हुई), 1/4 कप हरा प्याज (बारीक कटा हुआ), 1/4 कप शिमला मिर्च (बारीक कटी हुई), 1 चम्मच सोया सॉस, नमक (स्वादानुसार), तेल 9) 1/2 छोटी चम्मच लहसुन-अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 बड़ी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला और मोमोज के लिए प्रेशर कुकर
स्टेप-1
मोमोज के लिए आटा गूंथने से करें शुरूआत
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, थोड़ा नमक और पानी डालकर अच्छे से गूंथ लें।
जब आटा अच्छे से गूंथा जाए तो इसे किसी गीले कपड़े से ढक दें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि यह सेट हो जाए।
ध्यान रखें कि आटे को अधिक कड़ा न गूंथे क्योंकि इससे मोमोज सख्त बनेंगे। इस तरह से आप मोमोज बनाने की शुरुआत कर सकते हैं।
स्टेप-2
अब बनाएं मोमोज की स्टफिंग
इसके लिए पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भूनें।
इसके बाद पैन में गाजर, पत्ता गोभी, हरा प्याज और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में सोया सॉस, नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला डालकर मिलाएं और 5 मिनट तक पकाएं।
जब स्टफिंग तैयार हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें।
स्टेप-3
मोमोज को स्टफ करने का तरीका
सबसे पहले गूंथे आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं, फिर इन्हें पतले-पतले गोल आकार में बेल लें। अब इन गोल लोइयों पर तैयार स्टफिंग डालकर मोमोज को बंद करने के लिए चारों ओर से मोमोज को पकड़े और घुमाते हुए बंद करें।
इसी तरह सारे मोमोज भर लें। आप चाहें तो मोमोज को अलग-अलग आकार में भी काट सकते हैं। इस तरह से आपके मोमोज तैयार हो जाएंगे।
स्टेप-4
मोमोज को प्रेशर कुकर में स्टीम करने का तरीका
सबसे पहले प्रेशर कुकर के बेस में थोड़ा पानी डालकर उसे गर्म करने के लिए रख दें, फिर उसमें मोमोज स्टीमर लगाकर रख दें। ध्यान रखें कि मोमोज स्टीमर प्रेशर वाल्व के ऊपर हो।
इसके बाद प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर बिना सीटी लगाए 10 मिनट तक पकाएं। समय पूरा होने के बाद मोमोज को गर्मागर्म हरी चटनी के साथ परोसें।
इस तरह से आप घर पर आसानी से स्ट्रीट स्टाइल मोमोज बना सकते हैं।