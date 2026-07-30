प्रेशर कुकर में बनाए जा सकते हैं स्ट्रीट स्टाइल मोमोज, अपनाएं ये तरीका

इसके लिए पहले एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें लहसुन-अदरक का पेस्ट डालकर भूनें।

इसके बाद पैन में गाजर, पत्ता गोभी, हरा प्याज और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में सोया सॉस, नमक, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला डालकर मिलाएं और 5 मिनट तक पकाएं।

जब स्टफिंग तैयार हो जाए तो इसे एक प्लेट में निकालकर ठंडा होने के लिए रख दें।