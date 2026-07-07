मानसून के दौरान सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान सब्जियों को ताजा बनाए रखना एक मुश्किल काम हो सकता है। इस मौसम में बढ़ती नमी और कीटाणुओं के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि सब्जियों को सही तरीके से रखा जाए ताकि वे लंबे समय तक ताजा बनी रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपनी सब्जियों को ताजा रख सकते हैं।
#1
सब्जियों को धोने के बाद सुखाएं
मानसून में सब्जियां खरीदने के बाद उन्हें तुरंत धोना न भूलें। इससे कीटाणु और गंदगी दूर हो जाएगी। धोने के बाद सब्जियों को धूप में सुखाएं। इससे नमी कम होगी और सब्जियां लंबे समय तक ताजा रहेंगी, खासकर पालक, धनिया और पत्तेदार सब्जियों को अच्छे से सुखाना जरूरी है। सूखने के बाद इन्हें बंद डिब्बे में रखें ताकि वे नमी से बच सकें और ताजगी बनी रहे।
#2
टमाटर को सही तरीके से रखें
टमाटर में एक खास तत्व होता है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। मानसून में टमाटर को ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें किसी सूखी जगह पर रखें। धूप में सुखाने से भी मदद मिल सकती है। अगर टमाटर थोड़े से पक गए हैं तो उन्हें ठंडी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे बने रहें। ध्यान रखें कि टमाटर को कभी भी पानी से धोकर ठंडी जगह पर न रखें।
#3
आलू और प्याज को अलग रखें
आलू और प्याज को एक साथ रखने से उनमें नमी बढ़ जाती है, जिससे दोनों जल्दी खराब हो जाते हैं। इन्हें अलग-अलग किसी सूखी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक अच्छे बने रहें। आलू को किसी सूती कपड़े में लपेटकर रखने से भी नमी कम होती है और वे ताजे रहते हैं। प्याज को किसी जालीदार बैग या बॉक्स में रखें ताकि उनमें हवा का संचार बना रहे और वे जल्दी खराब न हों।
#4
हरी मिर्च को सही तरीके से रखें
हरी मिर्च में विटामिन होता है, जो शरीर की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। मानसून में हरी मिर्च को ताजा बनाए रखने के लिए उन्हें किसी सूखे स्थान पर रखें। धूप में सुखाने से भी मदद मिल सकती है। इसके अलावा हरी मिर्च को किसी बंद डिब्बे में रखें ताकि उनमें नमी न जाए। अगर हरी मिर्च थोड़ी सी खराब हो गई हैं तो उन्हें ठंडी जगह पर रखें ताकि वे लंबे समय तक ताजे बने रहें।
#5
पालक और धनिया को सही तरीके से रखें
पालक और धनिया में आयरन होता है, जो शरीर के लिए जरूरी है। मानसून में पालक और धनिया को ताजा बनाए रखने के लिए इन्हें धोकर सूखा लें और फिर किसी बंद डिब्बे में रखें। इसके अलावा पालक और धनिया को किसी जालीदार बैग या बॉक्स में रखें ताकि उनमें हवा का संचार बना रहे और वे जल्दी खराब न हों। इन तरीकों को अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपनी सब्जियों को ताजा रख सकते हैं।