मानसून में सब्जियों को ताजा बनाए रखने के तरीके

मानसून के दौरान सब्जियों को ताजा बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 03:22 pm Jul 07, 202603:22 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान सब्जियों को ताजा बनाए रखना एक मुश्किल काम हो सकता है। इस मौसम में बढ़ती नमी और कीटाणुओं के कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि सब्जियों को सही तरीके से रखा जाए ताकि वे लंबे समय तक ताजा बनी रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप मानसून के दौरान भी अपनी सब्जियों को ताजा रख सकते हैं।