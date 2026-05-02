हफ्तों तक धनिया को ताजा रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स, बार-बार खरीदने का झंझट खत्म

हरा धनिया कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। हालांकि, खरीदने के बाद यह जल्दी खराब हो जाता है, जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप हरे धनिये को हफ्तों तक ताजा रख सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर धनिया पत्तियां हफ्ते भर खाने का स्वाद बढ़ाएंगी और बार-बार खरीदने का झंझट खत्म होगा।

#1 पानी में रखें धनिया को पानी में रखने से वे लंबे समय तक ताजा रहता हैं। इसके लिए एक गिलास या कटोरे में थोड़ा-सा पानी भरें और उसमें धनिया पत्तियां डालकर रखें। ध्यान रखें कि पत्तियां डंठल समेत होनी चाहिए। इसे ठंडे स्थान पर रखने से पत्तियां ज्यादा समय तक ताजा बनी रहती हैं और आप जब चाहें इसका उपयोग कर सकते हैं। आप इन्हें एक पानी से भरे गमले में भी रख सकते हैं।

#2 प्लास्टिक बैग में स्टोर करें धनिया को प्लास्टिक बैग में रखने से भी वे लंबे समय तक ताजा बना रहता है। इसके लिए पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें एक साफ प्लास्टिक बैग में डालकर हवा निकाल दें और बैग को बंद कर दें। अब इस बैग को ठंडे स्थान पर रखें। इस तरीके से पत्तियां न केवल ताजा बनी रहती हैं, बल्कि उनका स्वाद भी बरकरार रहता है। ध्यान रखें कि पत्तियां पूरी तरह सूखी होनी चाहिए, ताकि वे खराब न हों।

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#3 कागज के तौलिये का उपयोग करें कागज के तौलिये का उपयोग करके भी आप अपनी धनिया पत्तियों को ताजा रख सकते हैं। इसके लिए पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें एक साफ कागज के तौलिये पर रखें और ऊपर से भी एक कागज का तौलिया लगाएं। अब इस पैकेज को प्लास्टिक बैग में डालकर हवा निकाल दें और ठंडे स्थान पर रखें। इस तरीके से पत्तियां न केवल ताजा बनी रहती हैं, बल्कि उनका स्वाद भी बरकरार रहता है।

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#4 छोटे डिब्बे में रखें छोटे डिब्बों का उपयोग करके भी आप अपनी धनिया पत्तियों को ताजा रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पत्तियों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें छोटे डिब्बों में डालकर ठंडे स्थान पर रखें। इस तरीके से पत्तियां लंबे समय तक ताजा बनी रहती हैं और उनका स्वाद भी बरकरार रहता है। ध्यान रखें कि डिब्बा पूरी तरह साफ हो और उनमें कोई गंदगी न हो, ताकि धनिया जल्दी खराब न हों।