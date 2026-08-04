दरवाजे के गंदे मैट को नया लुक देने के तरीके

दरवाजे के गंदे मैट को नया लुक देने के लिए अपनाएं ये तरीके

लेखन अंजली 06:25 pm Aug 04, 202606:25 pm

क्या है खबर?

घर के दरवाजे पर रखे मैट का मुख्य काम जूते-चप्पल से मिट्टी और धूल को रोकना है। ऐसे में अगर मैट गंदा हो जाता है तो इससे घर की साफ-सफाई प्रभावित होती है। हालांकि, कुछ तरीके अपनाकर आप पुराने और गंदे मैट को नया जैसा बना सकते हैं। आइए आज हम आपको पुराने मैट को नया लुक देने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिससे आपका मैट लंबे समय तक चल सकता है।