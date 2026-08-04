दरवाजे के गंदे मैट को नया लुक देने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
घर के दरवाजे पर रखे मैट का मुख्य काम जूते-चप्पल से मिट्टी और धूल को रोकना है। ऐसे में अगर मैट गंदा हो जाता है तो इससे घर की साफ-सफाई प्रभावित होती है। हालांकि, कुछ तरीके अपनाकर आप पुराने और गंदे मैट को नया जैसा बना सकते हैं। आइए आज हम आपको पुराने मैट को नया लुक देने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जिससे आपका मैट लंबे समय तक चल सकता है।
#1
खाने का सोडा और सिरके का करें इस्तेमाल
अगर आपके घर का मैट गंदा हो गया है तो उसे साफ करने के लिए आप खाने का सोडा और सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले मैट को बाहर की तरफ अच्छी तरह से झाड़ लें, फिर मैट पर खाने का सोडा छिड़कें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें।
इसके बाद मैट पर सफेद सिरका डालें और जब झाग खत्म हो जाएं तो मैट को पानी से धोकर धूप में सुखा दें।
#2
गर्म पानी और कपड़े धोने का साबुन आएंगे काम
गर्म पानी और कपड़े धोने का साबुन का इस्तेमाल करके भी गंदा मैट साफ किया जा सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में कपड़े धोने का साबुन मिलाएं, फिर मैट को 15-20 मिनट तक इस मिश्रण में भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद मैट को ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। अंत में मैट को धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें।
यह तरीका मैट की गहराई से गंदगी हटाने में मदद करता है।
#3
नींबू का रस और नमक भी है असरदार
नींबू का रस और नमक भी मैट की सफाई के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है।
इसके लिए दो चम्मच नींबू के रस में एक चम्मच नमक मिलाएं, फिर इस मिश्रण को मैट पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद मैट को हल्के गर्म पानी से धो लें। अंत में इसे धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें।
यह तरीका मैट की गंध को दूर करने और उसे ताजा बनाता है।
#4
सिरका और खाने का सोडा का मिश्रण भी है असरदार
सिरका और खाने का सोडा का मिश्रण भी मैट की सफाई के लिए असरदार हो सकता है।
इसके लिए एक कप सिरके में दो चम्मच खाने का सोडा मिलाएं, फिर इस मिश्रण को मैट पर लगाकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद मैट को हल्के गर्म पानी से धो लें। अंत में इसे धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें।
#5
बर्तन धोने का साबुन और गर्म पानी का मिश्रण भी है असरदार
बर्तन धोने का साबुन भी मैट की सफाई के लिए उपयोगी हो सकता है।
इसके लिए एक बाल्टी गर्म पानी में बर्तन धोने का साबुन मिलाएं, फिर मैट को 15-20 मिनट तक इस मिश्रण में भिगोकर छोड़ दें। इसके बाद मैट को ब्रश से रगड़ें और साफ पानी से धो लें।
अंत में इसे धूप में सुखाकर इस्तेमाल करें। यह तरीका मैट की गंदगी हटाने और उसे ताजा बनाता है।