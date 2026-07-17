मानसून के दौरान बच्चों के खिलौनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके
क्या है खबर?
मानसून के दौरान बच्चों के खिलौनों को साफ करना बहुत जरूरी है। इस मौसम में नमी और कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए खिलौनों को नियमित रूप से साफ करना आवश्यक है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने बच्चों के खिलौनों को न सिर्फ साफ रख सकते हैं, बल्कि उन्हें कीटाणुमुक्त भी बना सकते हैं।
#1
प्लास्टिक के खिलौनों को धोएं
प्लास्टिक के खिलौने सबसे आम होते हैं और इन्हें धोना आसान होता है। सबसे पहले एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा साबुन मिलाएं।
अब इस मिश्रण में खिलौनों को डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज या ब्रश की मदद से उन्हें अच्छी तरह रगड़ें और साफ पानी से धो लें।
ध्यान रखें कि सभी कोने-कोने तक साफ हो जाएं। अंत में इन्हें धूप में सुखाएं ताकि कीटाणु पूरी तरह से खत्म हो जाएं।
#2
कपड़े के खिलौनों को धोएं
कपड़े के खिलौने भी बहुत लोकप्रिय होते हैं, लेकिन इन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है।
सबसे पहले एक बाल्टी में गर्म पानी लें और उसमें हल्का साबुन मिलाएं। अब कपड़े के खिलौने को इस मिश्रण में डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि सभी कोने-कोने तक साफ हो जाएं।
अंत में इन्हें धूप में सुखाएं ताकि कीटाणु पूरी तरह से खत्म हो जाएं।
#3
रबर के खिलौनों को साफ करें
रबर के खिलौने लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इन्हें साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनमें गंदगी जमा हो जाती है।
इसके लिए सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी लें और उसमें हल्का साबुन मिलाएं। अब रबर के खिलौने को इस मिश्रण में डालकर 5-10 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज या ब्रश की मदद से उन्हें अच्छी तरह रगड़ें और साफ पानी से धो लें।
ध्यान रखें कि सभी कोने-कोने तक साफ हो जाएं।
#4
लकड़ी के खिलौनों को साफ करें
लकड़ी के खिलौने देखने में तो सुंदर लगते हैं, लेकिन इनमें धूल-मिट्टी आसानी से जमा हो जाती है।
इन्हें साफ करने के लिए सबसे पहले एक नरम कपड़ा लें और पूरे लकड़ी के खिलौने को पोंछे। इसके बाद थोड़ा सा पानी और सिरका मिलाकर एक मिश्रण बनाएं और उसे पूरे खिलौने पर छिड़कें। अब एक साफ कपड़े से पोंछे।
इससे न सिर्फ धूल-मिट्टी हटेगी बल्कि कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे।
#5
इलेक्ट्रॉनिक खिलौने कैसे साफ करें
इलेक्ट्रॉनिक खिलौने जैसे कि कार, ट्रेन आदि बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन इन्हें साफ करना आसान नहीं होता।
सबसे पहले बैटरी निकाल दें ताकि किसी प्रकार का झटका न लगे। अब एक मुलायम कपड़ा लें और उसे हल्का गीला करें, फिर पूरे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने को पोंछे।
ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न लगे ताकि अंदरूनी हिस्सा खराब न हो। इसके बाद बैटरी वापस लगाकर इस्तेमाल करें।