मानसून के दौरान बच्चों के खिलौनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीके

प्लास्टिक के खिलौने सबसे आम होते हैं और इन्हें धोना आसान होता है। सबसे पहले एक बाल्टी गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा साबुन मिलाएं।

अब इस मिश्रण में खिलौनों को डालकर 10-15 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद एक स्पंज या ब्रश की मदद से उन्हें अच्छी तरह रगड़ें और साफ पानी से धो लें।

ध्यान रखें कि सभी कोने-कोने तक साफ हो जाएं। अंत में इन्हें धूप में सुखाएं ताकि कीटाणु पूरी तरह से खत्म हो जाएं।