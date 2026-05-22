रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पासंदा बनाने के लिए करें इस रेसिपी का पालन, सभी को आएगा पसंद 

पनीर पासंदा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक भारतीय पकवान है, जिसे खासतौर से रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। यह व्यंजन अपने खास मसालों और मलाईदार ग्रेवी के कारण लाजवाब लगता है। अगर आप भी इस व्यंजन को अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिससे आप इसे रेस्टोरेंट की तरह ही बना पाएंगे। यकीन मानिए यह रेसिपी आपके परिवार को बहुत पसंद आएगी।

सामग्रियां पनीर पासंदा के लिए जरूरी चीजें पनीर पासंदा बनाने के लिए आपको 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े चम्मच तेल, एक प्याज, 2 टमाटर, एक चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक कप दही, 100 ग्राम काजू पेस्ट, एक कप मलाई, नमक (स्वादानुसार) और हरी धनिया (सजावट के लिए) की जरूरत पड़ेगी। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे मटर और शिमला मिर्च आदि।

#1 सबसे पहले तैयार करें ग्रेवी पनीर पासंदा की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद टमाटर को नरम होने तक पकाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे से मिलाएं। जब मसाले अच्छी तरह भून जाएं तो इसमें दही डालकर अच्छे से मिलाएं और ग्रेवी को थोड़ी देर पकने दें।

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#2 पनीर को भरने वाला मिश्रण ऐसे बनाएं पनीर को भरने वाले मिश्रण के लिए सबसे पहले पनीर के पतले-पतले टुकड़े काटें। फिर हर टुकड़े को बीच से काटकर उसमें काजू का पेस्ट भर दें। इसके बाद पनीर के सभी टुकड़ों को हल्के हाथों से दबाकर बंद कर दें, ताकि काजू का पेस्ट बाहर न निकले। आप चाहें तो पनीर के टुकड़ों पर हल्की-सी लाल मिर्च पाउडर भी छिड़क सकते हैं। अब सभी भरे हुए पनीर को थोड़े-से तेल में सुनहरा होने तक तल लें।

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