हेयर एक्सटेंशन को सही तरीके से रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
हेयर एक्सटेंशन के जरिए बालों की लंबाई और मात्रा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, इन्हें सही तरीके से स्टोर और देखभाल करना जरूरी होता है ताकि ये लंबे समय तक अच्छे बने रहें। सही तरीके से देखभाल करने पर आप अपने हेयर एक्सटेंशन को नए जैसा बनाए रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि हेयर एक्सटेंशन की देखभाल कैसे करनी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक चल सकें।
#1
एक्सटेंशन को धोने का सही तरीका
हेयर एक्सटेंशन को धोते समय हल्के शैंपू का उपयोग करें और उन्हें ठंडे पानी से धोएं। गर्म पानी से धोने से एक्सटेंशन की गुणवत्ता खराब हो सकती है। शैंपू करने के बाद कंडीशनर लगाएं, जिससे बाल नरम और चमकदार बने रहें। इसके बाद बालों को धीरे-धीरे सुखाएं और उन्हें हवा में सूखने दें। हेयर ड्रायर का उपयोग न करें क्योंकि इससे बाल झड़ सकते हैं और उनकी चमक कम हो सकती है।
#2
बालों को सुलझाने का तरीका
हेयर एक्सटेंशन को सुलझाते समय हल्के हाथों से काम करें ताकि वे उलझे न और उनकी चमक बनी रहे। इसके लिए एक चौड़े दांतों वाले कंघे या ब्रश का उपयोग करें और बालों को धीरे-धीरे सुलझाएं। कभी भी गीले बालों को खींचने की कोशिश न करें क्योंकि इससे बाल टूट सकते हैं। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से आपके हेयर एक्सटेंशन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी और वे लंबे समय तक चलेंगे।
#3
रात में बालों को सुरक्षित रखें
रात को सोते समय हेयरनेट पहनना बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इससे बाल उलझते नहीं और उनकी चमक बरकरार रहती है। हेयरनेट पहनने से बालों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे वे अपनी जगह पर बने रहते हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करता है कि बाल रात भर में किसी अन्य चीज से टकराकर खराब न हों। इससे आपके हेयर एक्सटेंशन की उम्र बढ़ती है और वे लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।
#4
गर्मी से बचाएं
बालों को सीधा करने वाले उपकरण, कर्लिंग मशीन आदि का उपयोग करते समय सावधानी बरतें क्योंकि ये उपकरण आपके हेयर एक्सटेंशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपको इनका उपयोग करना ही हो तो पहले एक अच्छा हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे लगाएं ताकि बाल सुरक्षित रहें। इसके अलावा नियमित रूप से हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे का उपयोग करने से आपके बालों की गुणवत्ता बनी रहती है और वे स्वस्थ दिखते हैं।
#5
स्टोरेज के तरीके अपनाएं
जब आप अपने हेयर एक्सटेंशन का उपयोग न कर रहे हों तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी होता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके लिए एक सूखी जगह चुनें जहां नमी न हो क्योंकि नमी से फंगस लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा एक एयरटाइट कंटेनर या बैग में रखें ताकि धूल-मिट्टी दूर रहे। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने हेयर एक्सटेंशन को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।