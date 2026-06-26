हेयर एक्सटेंशन को सही तरीके से रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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स्टोरेज के तरीके अपनाएं

जब आप अपने हेयर एक्सटेंशन का उपयोग न कर रहे हों तो उन्हें सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी होता है ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे। इसके लिए एक सूखी जगह चुनें जहां नमी न हो क्योंकि नमी से फंगस लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा एक एयरटाइट कंटेनर या बैग में रखें ताकि धूल-मिट्टी दूर रहे। इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपने हेयर एक्सटेंशन को लंबे समय तक नया जैसा बना सकते हैं।