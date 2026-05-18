गर्मियों में किराए के घर को ठंडा रखने के तरीके, जिनके लिए नहीं करवानी पड़ेगी मरम्मत

गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे घर में रहना भी कठिन हो जाता है। अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं तो उसमें बदलाव करना या मरम्मत करवाना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने किराए के घर को बिना किसी बड़ी मरम्मत के ठंडा और आरामदायक बना सकते हैं। इन तरीकों की मदद से आप गर्मी से काफी हद तक राहत पा सकते हैं।

#1 पर्दे का करें इस्तेमाल खिड़कियों पर मोटे पर्दे या शेड लगाने से सूरज की रोशनी और गर्मी को घर में आने से रोका जा सकता है। गहरे रंग के पर्दे चुनें, जो सूरज की रोशनी को कम से कम करें। इसके अलावा आप चाहें तो पर्दों के पीछे ऐसी शीट भी लगा सकते हैं, जो गर्मी को बाहर रखेगी। यह तरीका आपके घर को ठंडा और आरामदायक बनाए रखने में मदद करेगा। आप चाहें तो पर्दों को डबल भी कर सकते हैं।

#2 पंखों का सही तरीके से करें उपयोग पंखे गर्मियों में ठंडक देने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना जरूरी है। दिन के समय पंखे को उल्टी दिशा में चलाएं, ताकि गर्म हवा ऊपर की ओर जाए और रात के समय इसे सामने की ओर चलाकर ठंडी हवा मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में छत का पंखा है तो उसे तेज गति और सही दिशा में चलाएं, ताकि वह अधिक से अधिक ठंडी हवा दे।

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#3 AC की सफाई है जरूरी अगर आपके किराए के घर में AC लगा हुई है तो उसकी सफाई पर ध्यान दें। समय-समय पर AC को साफ करते रहें और फिल्टर को बदलते रहें, ताकि वह सही तरीके से काम करे। इसके अलावा AC को कम से कम 2 घंटे के लिए लगातार चलाएं, ताकि कमरा अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। इस तरह से आप अपने किराए के घर को गर्मियों में आरामदायक बना सकते हैं।

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#4 हल्के रंगों का करें चयन अगर आपको किराए का घर सजाने के लिए रंगाई की आजादी है तो गहरे रंगों के बजाय हल्के रंगों का चयन करें। इससे आपका घर गर्मियों में ठंडा और आरामदायक महसूस होगा। हल्के रंगों में हल्का नीला, हरा या सफेद रंग चुन सकते हैं। इन रंगों से न केवल दीवारें सुंदर दिखेंगी, बल्कि कमरे में ठंडक भी बनी रहेगी। इसके अलावा ये रंग मानसिक शांति और सुकून भी प्रदान करते हैं, जिससे आपका घर और भी अधिक आरामदायक बनेगा।