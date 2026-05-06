यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए खाना खाते समय अपनाएं ये 5 तरीके

यात्रा करना और नए स्थानों पर खाना खाना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। हालांकि, जब बात खाने की आती है तो सफर के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है। यात्रा के दौरान हम अक्सर नए-नए खाद्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं। आइए आज हम आपको यात्रा के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।

#1 हाथों को धोएं यात्रा के दौरान सबसे पहले आपको हाथों को साफ रखना चाहिए। जब भी बाहर खाना खाएं तो हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। अगर साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यह कीटाणु और वायरस को खत्म करने में मदद करता है। खासकर जब आप सार्वजनिक स्थानों पर हों या किसी भोजनालय में खाना खा रहे हों, तब यह आदत और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है।

#2 पके हुए भोजन का चयन करें सड़क किनारे मिलने वाले स्ट्रीट फूड या ढाबों पर मिलने वाले कच्चे और अधपके भोजन से बचें क्योंकि ये खाद्य पदार्थ आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकते हैं। हमेशा पके हुए भोजन का चयन करें, क्योंकि पका हुआ खाना कीटाणु को खत्म कर देता है और इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। अगर आप किसी होटल या भोजनालय से खाना मंगवा रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि वे साफ-सुथरे बर्तनों का इस्तेमाल करें।

Advertisement

#3 बोतलबंद पानी का करें सेवन यात्रा के दौरान बोतलबंद पानी का सेवन करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि यह आपके शरीर को तरोताजा रखता है और पेट के संक्रमण से बचाता है। हमेशा सीलबंद पानी की बोतलें खरीदें और खुले पानी से बचें। इसके अलावा बर्फ वाले पेय पदार्थों से भी दूरी बनाकर रखें क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली बर्फ भी असुरक्षित हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने साथ पानी की बोतल रखें।

Advertisement

#4 ताजे फलों का करें चयन ताजे फल न केवल आपके शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, बल्कि यात्रा के दौरान स्नैकिंग का एक सुरक्षित विकल्प भी हो सकते हैं। सेब, केला या संतरे जैसे फल चुनें जो आसानी से मिलते हैं और इन्हें धोकर ही खाएं। इससे आप किसी भी तरह के बैक्टीरिया या कीटाणुओं से बच सकते हैं। फलों का सेवन आपकी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है और पाचन को स्वस्थ रखता है, जिससे आप बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं।