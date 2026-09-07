पतझड़ में त्वचा की देखभाल करना

पतझड़ के मौसम में त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन सयाली 04:23 pm Sep 07, 202604:23 pm

क्या है खबर?

पतझड़ का मौसम आते ही मौसम में नमी कम होने लगती है और इससे त्वचा रूखी होने लगती है। इसके अलावा त्वचा पर कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। अगर आप इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी त्वचा की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। आइए आज हम आपको त्वचा की देखभाल से जुड़े कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप इस मौसम में स्वस्थ रह सकते हैं।