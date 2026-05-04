माइक्रोवेव को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, घर में नहीं होगा कोई नुकसान

माइक्रोवेव खाना गर्म करने से लेकर बेकिंग तक कई कामों में मदद करता है। हालांकि, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने माइक्रोवेव को सुरक्षित रख सकते हैं और इससे खाना बनाते समय दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।

#1 सही बर्तन का चयन करें माइक्रोवेव में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का चयन बहुत जरूरी है। हमेशा माइक्रोवेव-सुरक्षित बर्तनों का ही उपयोग करें। प्लास्टिक के बर्तन कभी-कभी गर्म होने पर पिघल सकते हैं या खराब हो सकते हैं, जिससे हानिकारक पदार्थ निकल सकते हैं। इसके अलावा धातु के बर्तनों का उपयोग न करें क्योंकि वे चिपक सकते हैं और माइक्रोवेव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बजाय कांच या माइक्रोवेव सेव बर्तनों का चयन करें, जो माइक्रोवेव में सुरक्षित होते हैं।

#2 ढक्कन का ध्यान रखें जब आप कुछ भी माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हों तो उस पर ढक्कन जरूर रखें। यह ढक्कन भाप को बाहर निकलने से रोकता है और खाने को समान रूप से गर्म करने में मदद करता है। अगर आपके पास माइक्रोवेव-सुरक्षित ढक्कन नहीं है तो एक सूती कपड़ा या माइक्रोवेव कवर का उपयोग करें। यह न केवल आपके खाने को सुरक्षित रखेगा बल्कि आपके माइक्रोवेव को भी साफ रखने में मदद करेगा।

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#3 समय-समय पर सफाई करें माइक्रोवेव को साफ रखना बहुत जरूरी है। समय-समय पर इसकी सफाई करें ताकि किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ के अवशेष न रहें। इसके लिए आप गर्म पानी में नींबू का रस मिलाकर एक कप में डालें और इसे माइक्रोवेव में रखें। अब माइक्रोवेव को उच्च तापमान पर 5 मिनट तक चलाएं। इससे भाप बनेगी, जो अंदर की गंदगी को ढीला कर देगी। इसके बाद एक नम कपड़े से अंदर की सफाई करें।

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#4 बिजली के तार का ध्यान रखें माइक्रोवेव के बिजली के तार पर विशेष ध्यान दें। अगर तार कहीं से कट गया हो या उसमें कोई समस्या हो तो तुरंत तकनीशियन को बुलाकर ठीक करवाएं। कभी भी खुद से जुड़ाई ठीक करने की कोशिश न करें क्योंकि इससे बिजली का झटका लगने का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर आपके माइक्रोवेव का प्लग ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो उसे बदलें और किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।