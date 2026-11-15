सर्दियों में जैकेट और कोट को साफ रखने के तरीके

सर्दियों में जैकेट और कोट को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

लेखन अंजली 09:00 am Nov 15, 202609:00 am

क्या है खबर?

सर्दियों में जैकेट और कोट पहनना आरामदायक होता है, लेकिन इन्हें साफ रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब बात सफेद या हल्के रंगों की हो तो दाग और गंदगी आसानी से नजर आने लगती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी जैकेट और कोट को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप सर्दियों में साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं।