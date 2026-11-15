सर्दियों में जैकेट और कोट को साफ रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
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सर्दियों में जैकेट और कोट पहनना आरामदायक होता है, लेकिन इन्हें साफ रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब बात सफेद या हल्के रंगों की हो तो दाग और गंदगी आसानी से नजर आने लगती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपनी जैकेट और कोट को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप सर्दियों में साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं।
#1
जैकेट और कोट को धोते समय इन बातों का रखें ध्यान
जैकेट और कोट को धोने से पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। हर कपड़े की अपनी खास देखभाल होनी चाहिए। कुछ कपड़े मशीन में धोए जा सकते हैं, जबकि कुछ को हाथ से धोना चाहिए।
इसके अलावा ध्यान दें कि कौन सा साबुन और पानी का तापमान सबसे अच्छा रहेगा। अगर लेबल पर सूखा साफ करने की सलाह दी गई हो तो उसे नजरअंदाज न करें ताकि आपका जैकेट और कोट लंबे समय तक नया रहे।
#2
हल्के साबुन का करें उपयोग
जैकेट और कोट को धोते समय हल्के साबुन का उपयोग करें। कठोर साबुन से कपड़ों की चमक और बनावट खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा ऐसे साबुन का चयन करें, जो नाजुक कपड़ों के लिए बने हों।
इससे आपके कपड़े साफ भी रहेंगे और उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी।
हल्के साबुन से कपड़ों पर दाग भी आसानी से हट जाते हैं और उनका रंग फीका नहीं पड़ता, जिससे आपकी जैकेट और कोट लंबे समय तक नए जैसे दिखते हैं।
#3
जैकेट और कोट को सुखाते समय रखें ध्यान
जैकेट और कोट को सुखाते समय उन्हें सीधे धूप में न रखें क्योंकि इससे रंग फीके पड़ सकते हैं।
बेहतर होगा कि इन्हें हवा वाले स्थान पर लटकाकर सुखाया जाए या फिर किसी छायादार जगह पर फैला दिया जाए। इससे न केवल कपड़े जल्दी सूखेंगे बल्कि उनका रंग भी बरकरार रहेगा।
इस तरह आप अपनी जैकेट और कोट को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रख सकते हैं और सर्दियों में साफ-सफाई का ध्यान रख सकते हैं।
#4
दाग हटाने के लिए तुरंत सफाई करें
अगर आपकी जैकेट या कोट पर कोई छोटा सा दाग लग गया है तो उसे तुरंत साफ करें। इसके लिए आप हल्के साबुन या दाग हटाने वाले क्लीनर का उपयोग कर सकते हैं।
दाग लगने पर उसे तुरंत साफ करने से आपके कपड़े लंबे समय तक नए जैसे दिखेंगे।
इसके अलावा आप दाग हटाने के लिए हल्के हाथों से रगड़ें ताकि कपड़े की बनावट बरकरार रहे और दाग आसानी से हट जाए।
#5
स्टोरेज पर दें ध्यान
गर्मियों में जब आप अपनी जैकेट और कोट को स्टोर करते हैं तो उन्हें सही तरीके से पैक करना जरूरी होता है।
प्लास्टिक बैग्स का उपयोग न करें क्योंकि इससे नमी जमा हो सकती है, जिससे फंगस लगने का खतरा रहता है। इसके बजाय कपड़ों को सूती बैग्स या हैंगर पर लटकाकर रखें ताकि हवा आ जा सके।
इन सरल तरीकों को अपनाकर आप अपनी सर्दियों वाली जैकेट और कोट को साफ-सुथरा बनाए रख सकते हैं।