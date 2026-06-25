गर्मियों के दौरान कुत्तों को हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

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समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं

अपने कुत्ते की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का जल्दी पता चल सके। हीट स्ट्रोक से प्रभावित कुत्तों में उल्टी, दस्त, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको अपने कुत्ते में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने प्यारे दोस्त को गर्मियों की मार से बचा सकते हैं और उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं।