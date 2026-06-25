गर्मियों के दौरान कुत्तों को हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके
क्या है खबर?
गर्मियों में कुत्तों को हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसमें कुत्ते का शरीर अत्यधिक गर्मी के कारण सामान्य तापमान से ऊपर चला जाता है। इस स्थिति में कुत्ते के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और वह बीमार पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने कुत्ते को हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं।
#1
कुत्ते को हमेशा ठंडे स्थान पर रखें
अपने कुत्ते को हमेशा ठंडे और हवादार जगह पर रखें। अगर आप अपने कुत्ते को कार में छोड़कर जाते हैं तो ध्यान रखें कि कार का तापमान बहुत जल्दी बढ़ सकता है, जिससे आपका कुत्ता हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने कुत्ते को घर के अंदर ही रखें, जहां पंखे की सुविधा हो। इस तरह से आप अपने कुत्ते को सुरक्षित रख सकते हैं।
#2
पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें
आपका कुत्ता हमेशा ताजा और ठंडा पानी पी सके, इसकी व्यवस्था करें। गर्मियों में कुत्तों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए उनके बर्तन में हमेशा पानी भरा रखें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने साथ एक पानी की बोतल और प्याला लेकर जाएं ताकि समय-समय पर उसे पानी पिलाते रहें। इसके अलावा आप अपने घर में भी पानी के छोटे-छोटे बर्तन रख सकते हैं, जहां वह आसानी से पहुंच सके।
#3
व्यायाम का समय बदलें
गर्मियों में अपने कुत्ते की व्यायाम का समय बदल दें। सुबह जल्दी या शाम के समय हीट स्ट्रोक का खतरा कम होता है, इसलिए अपने कुत्ते को सुबह-सुबह या शाम के समय टहलाने ले जाएं। दिन के सबसे गर्म समय में बाहर न निकलें क्योंकि इस दौरान तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अपने कुत्ते को ऐसे खेल खिलाएं, जो उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सक्रिय रखे।
#4
पंखे का करें उपयोग
अगर आपका कुत्ता बहुत ज्यादा बाहर रहता है तो उसे पंखे वाले कमरे में रखें ताकि वह आराम से रह सके। अगर आपका कुत्ता बड़ा या भारी नस्ल का है तो उसे अधिक ठंडक की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में पंखे का उपयोग करना बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने कुत्ते के बिस्तर के नीचे ठंडी चादर बिछा सकते हैं, जिससे उसे आराम मिलेगा।
#5
समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराएं
अपने कुत्ते की समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना जरूरी है ताकि किसी भी समस्या का जल्दी पता चल सके। हीट स्ट्रोक से प्रभावित कुत्तों में उल्टी, दस्त, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ आदि लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको अपने कुत्ते में ये लक्षण दिखाई दें तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करें। इन सरल तरीकों अपनाकर आप अपने प्यारे दोस्त को गर्मियों की मार से बचा सकते हैं और उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं।