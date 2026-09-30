सर्दियों में रूखी त्वचा की देखभाल के तरीके

सर्दियों में रूखी त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बन जाएगी खिली-खिली

लेखन अंजली 01:41 pm Sep 30, 202601:41 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है, खासकर भारत में जहां मौसम काफी ठंडा रहता है। इस दौरान त्वचा को अतिरिक्त नमी और पोषण की जरूरत होती है। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो सर्दियों में उसकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रूखी त्वचा को सर्दियों में भी स्वस्थ और चमकदार रख सकते हैं।