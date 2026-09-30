सर्दियों में रूखी त्वचा की देखभाल के लिए अपनाएं ये 5 तरीके, बन जाएगी खिली-खिली
क्या है खबर?
सर्दियों में त्वचा का रूखापन बढ़ जाता है, खासकर भारत में जहां मौसम काफी ठंडा रहता है। इस दौरान त्वचा को अतिरिक्त नमी और पोषण की जरूरत होती है। अगर आपकी त्वचा रूखी है तो सर्दियों में उसकी देखभाल करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपनी रूखी त्वचा को सर्दियों में भी स्वस्थ और चमकदार रख सकते हैं।
#1
रोजाना स्क्रब करें
रोजाना स्क्रब करना आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इससे मृत कोशिकाएं हटती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है।
आप बाजार से खरीदने की बजाय घर पर ही प्राकृतिक स्क्रब बना सकते हैं।
उदाहरण के लिए, चीनी और नारियल तेल का मिश्रण या ओट्स और दही का मिश्रण। यह न केवल आपकी त्वचा को साफ करेगा, बल्कि उसे मुलायम भी बनाएगा और नमी भी प्रदान करेगा।
#2
मॉइस्चराइजर का सही उपयोग करें
मॉइस्चराइजर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। सुबह और रात दोनों समय मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए।
सुबह के समय हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपकी त्वचा दिनभर ताजगी महसूस करे और रात में गहरा मॉइस्चराइजर लगाएं, जो रातभर नमी प्रदान करे।
इसके लिए आप ऐसे मॉइस्चराइजर चुनें, जिसमें प्राकृतिक तत्व हों जैसे एलोवेरा, जैतून का तेल या बादाम का तेल। ये तत्व आपकी त्वचा को पोषण देंगे और उसे मुलायम बनाएंगे।
#3
हाइड्रेटेड रहें
पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। सर्दियों में लोग अक्सर कम पानी पीते हैं क्योंकि उन्हें प्यास कम लगती है, लेकिन यह आदत गलत है।
दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपकी त्वचा में नमी बनी रहे।
इसके अलावा आप फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो आपकी त्वचा को नमी देंगे और उसे स्वस्थ बनाए रखेंगे।
#4
गर्म पानी से नहाने से बचें
गर्म पानी से नहाने से आपकी त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है और वह रूखी हो जाती है। इसलिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।
नहाने के बाद अपनी त्वचा को हल्के हाथों से पोंछ लें और तुरंत ही मॉइस्चराइजर लगाएं ताकि आपकी त्वचा में नमी बनी रहे।
इसके अलावा नहाने के बाद नारियल तेल या बादाम का तेल भी लगा सकते हैं, जो आपकी त्वचा को पोषण देगा और उसे मुलायम बनाएगा।
#5
सर्दियों में सनस्क्रीन लगाना न भूलें
भले ही सूरज की रोशनी कम हो, लेकिन सूरज की किरणें अभी भी मौजूद रहती हैं। इसलिए सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है।
यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा और उसे सुरक्षित रखेगा। हर दो घंटे बाद सनस्क्रीन को दोबारा लगाएं।
इन सरल लेकिन प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपनी रूखी त्वचा को सर्दियों में भी स्वस्थ रख सकते हैं और उसकी चमक बनाए रख सकते हैं।