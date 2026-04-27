गर्मियों के दौरान फूड प्वाइजनिंग से बचने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

गर्मियों में पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिसके कारण फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। इस स्थिति में दूषित भोजन करने से उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए गर्मियों के दौरान खान-पान से जुड़ी सावधानियां बरतना जरूरी है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप फूड प्वाइजनिंग से सुरक्षित रह सकते हैं।

#1 साफ-सफाई का रखें खास ध्यान खाने की चीजों के साथ-साथ अपने हाथों की साफ-सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दरअसल, खाने की चीजें दूषित होने का एक कारण कीटाणु भी हो सकते हैं। इसलिए खाने की चीजों को साफ रखने के साथ-साथ अपने हाथों को साफ रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोएं। इसके अतिरिक्त खाने की चीजों को छूने से पहले और बाद में हाथों को साफ करना न भूलें।

#2 पानी का सेवन करें गर्मियों के दौरान प्यास लगने से पहले ही पानी का सेवन कर लिया जाए तो यह शरीर को हाइड्रेट रखने और फूड प्वाइजनिंग के जोखिम कम करने में मदद कर सकता है। पानी के साथ-साथ आप ताजे फलों के रस या नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तरबूज, खरबूज और खीरे जैसी पानी से भरपूर सब्जियां भी खाने में शामिल करें। यह आपके शरीर को ठंडा बनाए रखेगा।

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#3 ठंडी चीजों से बनाएं दूरी गर्मियों के दौरान आइसक्रीम, ठंडे पेय और शेक जैसी ठंडी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन इन्हें बाजार से खरीदकर खाने से बचें। इनमें कई तरह के अप्राकृतिक फ्लेवर और रंग होते हैं, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप घर पर ही इन चीजों को बनाकर खाएं और बाजार से मिलने वाली चीजों की बजाय प्राकृतिक चीजों का सेवन करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहेगा।

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#4 फल और सब्जियों को धोकर ही खाएं फल और सब्जियां सेहत के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन फूड प्वाइजनिंग से बचने के लिए इन्हें धोकर ही खाएं। फल और सब्जियों को धोने के लिए गर्म या ठंडे पानी की बजाय बेकिंग सोडा वाले पानी का उपयोग करें। इसके लिए एक गिलास पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं और फिर इससे फल या सब्जी को धोकर साफ पानी से धो लें। यह तरीका आपके खाने को सुरक्षित बनाएगा।