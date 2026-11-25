सर्दियों में मेकअप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स
क्या है खबर?
सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना और मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठंडे मौसम में त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है, जिससे मेकअप भी जल्दी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मेकअप को सर्दियों में भी ताजा और सुंदर बनाए रख सकती हैं। इन उपायों से आपका मेकअप पूरे दिन सही रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#1
सही प्राइमर का चयन करें
सर्दियों में सही प्राइमर का चयन करना बहुत जरूरी है।
अगर आपकी त्वचा सूखी है तो नमी देने वाले प्राइमर का उपयोग करें, जो आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखेगा, वहीं अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो ऐसा प्राइमर चुनें जो तेल को नियंत्रित करता हो और मेकअप को फैलने से रोके।
सही प्राइमर के चयन से आपका मेकअप पूरे दिन सही रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#2
मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें
सर्दियों में त्वचा की नमी खो जाती है, इसलिए रोजाना मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है। यह आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा और मेकअप को अच्छी तरह से बैठने में मदद करेगा।
अगर आपकी त्वचा बहुत सूखी है तो गाढ़ा मॉइस्चराइजर चुनें, जो लंबे समय तक नमी प्रदान करेगा, वहीं अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो हल्का जेल आधारित मॉइस्चराइजर उपयोग करें, जो तेल को नियंत्रित करेगा और त्वचा को ताजगी देगा।
#3
फाउंडेशन चुनते समय ध्यान दें
सर्दियों में फाउंडेशन चुनते समय ध्यान दें कि वह आपकी त्वचा के प्रकार और मौसम के अनुसार हो।
सूखी त्वचा वालों को क्रीम वाला फाउंडेशन बेहतर रहेगा क्योंकि यह उनकी त्वचा को नमी देता है और लंबे समय तक टिका रहता है, वहीं तैलीय त्वचा वालों के लिए ऐसा फाउंडेशन अच्छा रहेगा, जो अतिरिक्त तेल को सोख ले और मेकअप को फैलने से रोके।
इसके अलावा हल्का और प्राकृतिक लुक देने वाला फाउंडेशन चुनें।
#4
सेटिंग पाउडर का उपयोग करें
फाउंडेशन लगाने के बाद सेटिंग पाउडर का उपयोग करना न भूलें।
यह पाउडर आपके मेकअप को सेट कर देगा और उसे लंबे समय तक टिकाए रखेगा, खासकर अगर आप कहीं बाहर जा रही हों या लंबे समय तक मेकअप करना हो तो सेटिंग पाउडर जरूर लगाएं।
इसे लगाने से आपका मेकअप ताजा दिखेगा और धूल-मिट्टी से भी बचा रहेगा। इससे आपका लुक पूरा दिन खूबसूरत बना रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
#5
लिप बाम लगाएं
ठंड के मौसम में होंठ जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए लिप बाम लगाना बहुत जरूरी है। यह आपके होंठों को नमी प्रदान करेगा और उन्हें फटने से बचाएगा।
अगर आप लिपस्टिक लगाती हैं तो पहले होंठों पर लिप बाम लगाएं, फिर लिपस्टिक लगाएं। इससे आपकी लिपस्टिक भी लंबे समय तक टिकी रहेगी और आपके होंठ सुंदर दिखेंगे।
इन सरल उपायों को अपनाकर आप सर्दियों में भी अपने मेकअप को ताजा और खूबसूरत बनाए रख सकती हैं।