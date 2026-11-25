सर्दियों में मेकअप को लंबे समय बनाए रखने के तरीके

सर्दियों में मेकअप को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स

लेखन अंजली 02:37 pm Nov 25, 202602:37 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में त्वचा की देखभाल करना और मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठंडे मौसम में त्वचा सूखी और बेजान हो जाती है, जिससे मेकअप भी जल्दी खराब हो जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने मेकअप को सर्दियों में भी ताजा और सुंदर बनाए रख सकती हैं। इन उपायों से आपका मेकअप पूरे दिन सही रहेगा और आपको बार-बार ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।