अरुगुला की फसल को बेहतर बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सुझाव, मिलेगा फायदा

अरुगुला एक पौष्टिक पत्तेदार सब्जी है, जो सलाद और पेस्टो सॉस जैसे व्यंजनों में इस्तेमाल होती है। इसे 'तारामीरा' भी कहा जाता है। यह विटामिन और खनिजों से भरपूर हरी सब्जी है, इसलिए इसकी खेती किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे विशेषज्ञ सुझाव देंगे, जो अरुगुला की फसल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और किसानों को अधिक मुनाफा दिला सकते हैं।

#1 सही मिट्टी का चयन करें अरुगुला के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा संतुलित होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी भारी या चिकनी है तो उसमें रेत मिलाकर उसे हल्का किया जा सकता है। इसके अलावा मिट्टी का अम्लीयता स्तर 6-7 के बीच होना चाहिए, ताकि पौधे सही तरीके से बढ़ सकें।

#2 पर्याप्त पानी दें अरुगुला के पौधों को पर्याप्त पानी देना बहुत जरूरी है। हालांकि, ध्यान रखें कि पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ें सड़ने का डर रहता है। सुबह या शाम के समय हल्का पानी देने से पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और वे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। हर दिन या हर दूसरे दिन पौधों को पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी हमेशा नम रहे और ज्यादा गीली भी न हो। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे।

Advertisement

#3 खाद का उपयोग करें खाद का उपयोग अरुगुला की फसल को पोषण देने में मदद कर सकता है। गोबर की खाद या कम्पोस्ट जैसी जैविक खाद का उपयोग करना अच्छा होता है, क्योंकि ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारती हैं और पौधों को प्राकृतिक रूप से पोषण देती हैं। रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, क्योंकि इससे मिट्टी की सेहत खराब हो सकती है और पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैविक खाद से पौधे स्वस्थ रहते हैं और उपज भी बढ़ती है।

Advertisement

#4 कीट नियंत्रण करें अरुगुला के पौधों पर कीड़े-मकोड़े हमला कर सकते हैं, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होती है। कीट नियंत्रण के लिए नीम के तेल या साबुन के पानी का छिड़काव करें। ये प्राकृतिक उपाय हैं, जो पौधों को नुकसान पहुंचाए बिना कीड़ों का नाश करते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पौधों की जांच करें, ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके। इस तरह आप अपनी अरुगुला की फसल को स्वस्थ रख सकते हैं और अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं।