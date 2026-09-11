रोजाना की दाल को पौष्टिक बनाने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके
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दाल भारतीय खाने का एक जरूरी हिस्सा है। इसे हर घर में अलग-अलग तरीकों से बनाया जाता है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके आप अपनी दाल को और भी ज्यादा सेहतमंद बना सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ आसान और उपयोगी तरीके बताएंगे, जिनसे आपकी रोजमर्रा की दाल और भी सेहतमंद और स्वादिष्ट बन जाएगी।
#1
दाल में हरी सब्जियां मिलाएं
दाल में हरी सब्जियां डालने से इसका पोषण बढ़ जाता है। आप इसमें पालक, मेथी, गाजर, टमाटर जैसी सब्जियां डाल सकते हैं।
ये सब्जियां फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होती हैं।
इसके साथ ही इनका स्वाद दाल को और भी बेहतर बनाता है। इन सब्जियों को दाल में पकाते समय डालें ताकि उनके पोषक तत्व नष्ट न हों। इस तरह आपकी दाल और भी ज्यादा सेहतमंद बन जाएगी।
#2
दाल में हरी मिर्च और अदरक डालें
हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल दाल के स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ इसे सेहत के लिए भी बेहतर बनाता है।
हरी मिर्च में विटामिन-C होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। अदरक पाचन को बेहतर करता है और शरीर में सूजन को कम करता है।
इन दोनों चीजों को आप दाल में डालकर इसे और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#3
दाल में हल्दी और जीरा डालें
हल्दी और जीरा न केवल दाल का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि इसे सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं।
हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं और रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाते हैं। जीरा पाचन को बेहतर करता है और खून को बढ़ाने में मदद करता है।
इन मसालों को दाल में डालने से इसका स्वाद और सेहत दोनों में सुधार होता है।
#4
दाल में नारियल का दूध मिलाएं
अगर आप अपनी दाल को थोड़ा अलग और ज्यादा सेहतमंद बनाना चाहते हैं, तो इसमें नारियल का दूध मिला सकते हैं। यह दाल को गाढ़ा और स्वादिष्ट बनाता है।
नारियल का दूध कई तरह के विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है, जो शरीर को ताकत देता है। इसे डालने से दाल का स्वाद भी बढ़ता है और यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।
#5
दाल में मूंगफली या बादाम डालें
दाल में मूंगफली या बादाम डालने से इसका प्रोटीन और पोषण बढ़ जाता है। मूंगफली में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को ताकत देते हैं और त्वचा को बेहतर बनाते हैं।
बादाम में ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो तनाव को कम करने में मदद करते हैं।
आप दाल को पकाते समय इनका पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं या फिर छोटे टुकड़ों में काटकर भी डाल सकते हैं। इससे दाल और भी ज्यादा सेहतमंद और स्वादिष्ट हो जाएगी।