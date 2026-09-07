दाढ़ी की सफाई और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

दाढ़ी को साफ और ताजा बनाए रखने के लिए इसे नियमित रूप से धोना जरूरी है। इसके लिए आप ऐसा साबुन या शैंपू चुनें, जो खासतौर पर दाढ़ी की सफाई के लिए बनाया गया हो।

हफ्ते में दो बार दाढ़ी को हल्के गुनगुने पानी से धोएं ताकि उसमें जमा गंदगी और चिपचिपापन निकल जाए।

धोने के बाद दाढ़ी को सुखाने के लिए नरम तौलिया का इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपकी दाढ़ी साफ और ताजा दिखेगी।